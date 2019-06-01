سفير البلاد في طهران: ايران طلبت تطبيع العلاقات مع دول الخليج والعراق أوصل رسالة الى السعودية

الصباح الجديد – وكالات:

كشف السفير العراقي في العاصمة الايرانية طهران سعد عبد الوهاب جواد، امس السبت، عن وجود طلب رسمي من السلطات الايرانية، ممثلة بوزير خارجيتها محمد جواد ظريف، للعراق، للعمل كوسيط لتطبيع العلاقات بين ايران ودول الخليج.

وقالت وكالة ايران فرونت بيج بحسب خبر ترجمه الموقع الاخباري “الغد برس”، ان “ظريف وخلال زيارته الاخيرة الى البلاد، طلب من المسؤولين العراقيين العمل كوسطاء بين بلاده ودول الخليج، خصوصا تلك التي لا تملك ايران علاقات مباشرة معها، كالسعودية، الامارات، والبحرين”.

وتابع “المسؤولين العراقيين رحبوا بالطلب الايراني، واكدوا عزمهم على ايصاله الى الطرف الخليجي، حيث اكد السفير ان العراق سيلعب دور الوسيط الرسمي في ايصال الرسائل الايرانية الى كل من الرياض، ابو ظبي، والمنامة”.

كما وكشف السفير عن “ان اولى الخطوات لهذه الوساطة قد تمت بالفعل، حيث اوصل الرئيس برهم صالح رسالة ايران الى السعودية، خلال جلسة القمة لمنظمة التعاون الاسلامي”.