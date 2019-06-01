قانوني: راتب شهر أيار اختفى وللمتقاعدين حق المقاضاة او تدخل الحكومة

بغداد ـ الصباح الجديد:

قال الخبير القانوني علي التميمي، ان للمتقاعدين الحق في رفع دعوى قضائية ضد هيئة التقاعد بسبب تغييب راتب شهر ايار عنهم وتسليمهم راتب شهر نيسان فقط بعد قرار الحكومة صرف المتقاعدين رواتبهم كل شهر بدلا من شهرين.

وقال التميمي في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، ان “المتقاعدين يتسلمون رواتبهم كل شهرين، في حين تسلموا مؤخراً راتب شهر واحد بناء على قرار الحكومة بمنح الرواتب التقاعدية كل شهر بدلا من جمعها وتسليمها لهم كل شهرين”.

وأضاف، ان “هناك مشكلة في منح الرواتب، حيث منحت الحكومة رواتب التقاعد لشهر واحد في حين ان المتقاعدين لديهم راتبين بذمة الحكومة، وبالتالي فأن هناك راتبا واحدا لن يتقاضاه المتقاعدون، وهو الامر الذي يحتاج الى مراجعة من قبل الحكومة من اجل منح حقوق المتقاعدين كاملة”.

وأوضح، ان “المتقاعدين يحق لهم رفع دعوى قضائية لمحكمة القضاء الاداري يطالبون فيها بدفع راتبهم المتبقي بذمة الحكومة بعد قرارها بتسليم الرواتب كل شهر بدلا من شهرين، حيث تم تسليمهم راتب نيسان في نهاية أيار”.

وأشار الى، ان “ثلاث جهات يحق لها معالجة موضوع رواتب المتقاعدين وهي البرلمان او قرار من مجلس الوزراء، او اقامة دعوى قضائية من قبل المتقاعدين ضد هيئة التقاعد من اجل حل المشكلة والحصول على راتب شهر ايار المغيب عنهم”.

وكان العديد من المواطنين اتهموا الهيئة العامة للتقاعد بسرقة راتب كامل منهم، الأمر الذي نفته الهيئة مدعية بانها كانت تصرف راتب شهر مقدما، الأمر الذي لم يتسن لأحد تدقيقه علما انه لم يعرف عن الدولة انها تصرف أي راتب مقدما سواء في الوظيفة ام التقاعد.

تجدر الإشارة الى ان اعلان آلية احتساب الراتب من الهيئة نشر اول امس الجمعة وهو يوم عطلة رسمية.

