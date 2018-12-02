  • الأحد , 2 ديسمبر 2018
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • شؤون عراقية
  • السماح لطلبة الامتحان الخارجي بتغيير فروعهم الدراسية و20/12 اليوم الأخير للتقديم

السماح لطلبة الامتحان الخارجي بتغيير فروعهم الدراسية و20/12 اليوم الأخير للتقديم

شؤون عراقية
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بغداد – الصباح الجديد:
أصدرت وزارة التربية، قراراً مهماً بشأن تبديل الفروع الدراسية لطلبة الامتحان الخارجي ممن رسبوا في صفوفهم للدراسة الإعدادية، في حين ثبتت العشرين من الشهر الجاري موعدا أخيرا للتقديم على هذا الامتحان.
واعلنت اللجنة الدائمة للامتحانات العامة في الوزارة في وثيقة لها اطلعت عليها الصباح الجديد، ضوابط تقديم جديدة للطلبة الخارجيين للعام الدراسي 2018 – 2019، سمحت بموجبها للطلبة الراسبين في الصف الرابع والخامس والسادس الإعدادي بتغيير الفروع الدراسي الى اخرى مغايرة عند التقديم ‏للامتحانات الخارجية”. ووفقا للوثيقة فقد ألغت اللجنة “فقرة لا يسمح للراسب في السادس او الخامس الاعدادي بتغيير الفرع الذي درس فيه من الضوابط”. ‏
وحددت لجنة التربية “موعداً لانتهاء فترة التقديم للامتحانات الخارجية يوم 20 /12 /2018”.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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