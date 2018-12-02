السماح لطلبة الامتحان الخارجي بتغيير فروعهم الدراسية و20/12 اليوم الأخير للتقديم

بغداد – الصباح الجديد:

أصدرت وزارة التربية، قراراً مهماً بشأن تبديل الفروع الدراسية لطلبة الامتحان الخارجي ممن رسبوا في صفوفهم للدراسة الإعدادية، في حين ثبتت العشرين من الشهر الجاري موعدا أخيرا للتقديم على هذا الامتحان.

واعلنت اللجنة الدائمة للامتحانات العامة في الوزارة في وثيقة لها اطلعت عليها الصباح الجديد، ضوابط تقديم جديدة للطلبة الخارجيين للعام الدراسي 2018 – 2019، سمحت بموجبها للطلبة الراسبين في الصف الرابع والخامس والسادس الإعدادي بتغيير الفروع الدراسي الى اخرى مغايرة عند التقديم ‏للامتحانات الخارجية”. ووفقا للوثيقة فقد ألغت اللجنة “فقرة لا يسمح للراسب في السادس او الخامس الاعدادي بتغيير الفرع الذي درس فيه من الضوابط”. ‏

وحددت لجنة التربية “موعداً لانتهاء فترة التقديم للامتحانات الخارجية يوم 20 /12 /2018”.