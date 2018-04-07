هواوي تطلق نجمها الجديد الذي طال انتظاره HUAWEI nova 3e في العراق

بغداد – الصباح الجديد:

تعتزم هواوي إطلاق أحدث هواتفها الذكية الجديدة التي طال انتظارها، HUAWEI nova 3e، في العراق لتعزيز تجربة المستخدمين في التصوير والمشاهدة. وتزخر جعبة HUAWEI nova 3e بالعديد من مزايا التصوير الفوتوغرافي الذكي مثل خوارزميات تعزيز الجمال الطبيعي المصمّمة لإبراز الجمال الطبيعي لكل شخص. وتجلب شاشة العرض الكاملة 2.0 في هواتف HUAWEI nova 3e قدراً أكبر من الألوان والتفاصيل للاستمتاع بتجربة مشاهدة نابضة بالحيوية، وميزات متطورة وبسعر لا يُضاهى.

وبهذه المناسبة، قال بيتر فنج، مدير هواوي في العراق يمتاز المستهلكون في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والعراق بالاستفسار والحديث عن هاتف HUAWEI nova 3e الجديد حتى قبل إطلاقه، مما يؤكد على ريادتنا في تصميم الهواتف الذكية المبتكرة حقاً، والقادرة على تخطي توقعات المستهلكين. ونظراً لتجربة التصوير الفوتوغرافي والمشاهدة التي لا تُضاهى، وخوارزميات تعزيز جمال الصورة الطبيعي، والأسعار التنافسية، نتوقع أن تشهد جميع خيارات ألوان الهاتف المذهلة لانموذجنا الجديد إقبالاً واسعاً للشراء». وسيتوفر هاتف HUAWEI nova 3e بلون ’كلاين بلو‘ الأزرق و’ميدنايت بلاك‘ والوردي لقاء سعر 299 دولارا .

تقنيات تصوير متقدّمة لإضفاء طابع واقعي على كل صورة

يتألق هاتف HUAWEI nova 3e بأحدث خوارزميات الجمال الطبيعي المعززة، والتي تعتمد على قدرة مُعالج الهاتف لتحسين أداء مُعالج الصورة (ISP)، وذلك بهدف تحسين جودة الصورة. كما يوفر الهاتف خاصية مُحسّنة للتعرف على الوجوه والتي تتيح التقاط مزيد من التفاصيل وتحسين مستويات الدقة بحيث تصبح الوجوه والأشياء أكثر وضوحاً في أي مكانٍ وفي جميع ظروف الإضاءة.

ويجري هاتف HUAWEI nova 3e عملية ضبط تلقائية للون البشرة لضمان صور بورتريه أكثر إشراقاً ووضوحاً في أي مكان، وتسهم الخوارزميات في تقليل عيوب الوجوه، والتقاط لون البشرة، والملمس وتفاصيل الوجه بدقة كبيرة لتوفير طابع واقعي أقرب إلى الحقيقة. ويعمل نمط التشغيل بتقنية الأبعاد الثلاثية والذي يعتمد 96 نقطة تمييز وتعرّف على الوجه، على ضبط وتعزيز شدة الإضاءة على ملامح الوجوه. وتسهم خاصية تجميل العين في جعل العيون أكبر وأكثر لفتاً للأنظار، فضلاً عن تعزيز جمالية الرموش وجعلها أكثر كثافة ووضوحاً.

أما خاصيّة تجميل الشفاه وإزالة العيوب منها مثل التشققات، فتعطي الفم مظهراً أكثر صحية ونعومة. وبفضل خاصية استبدال الخلفية، يمكن للمستعملين تحديد واستبدال خلفية صورة بصورة أخرى من المكتبة أو من القوالب الجاهزة، أو حتى من معرض الصور. ومن خلال نمط تصوير بورتريه ونمط فتحة العدسة الواسعة، يسهم هاتف HUAWEI nova 3e في جعل تجربة التصوير الفوتوغرافي أكثر سهولة للمستعملين الهواة الراغبين بالحصول على صور مذهلة، وواقعية، وعالية الجودة.

شاشة عرض كاملة 2.0 لتجربة مشاهدة أكثر حيوية

تم تزويد هاتف HUAWEI nova 3e بشاشة عرض كاملة 2.0 قياس 5.84 بوصة، للاستمتاع بتجربة مشاهدة أكثر حيوية وإشراقاً. وتمتاز شاشة العرض بتصميم أنيق رفيع الحواف من جهة أعلى الشاشة. وتم خفض عرض الحواف إلى نحو النصف بالمقارنة مع هواتف ذكية أخرى. وعلاوة على ذلك، تم تخفيض ارتفاع الحواف العلوية والسفلية للهاتف بنسبة تفوق 50٪ بالمقارنة مع هواتف هواوي الذكية السابقة، مما يتيح للمستعملين أوسع مساحة عرض للاستمتاع بتجربة مشاهدة أفضل.

ويتميز هاتف HUAWEI nova 3e بشاشة عرض بتقية الوضوح الكامل FHD بدقة (2280*1080 بكسل) مع تدرجات لونية مستوحاة من معايير السينما الرقمية في هوليوود، إضافة إلى جودة عالية المستوى (432 retina) لشاشة العرض (من حيث البكسل لكل إنش) ونسبة تباين قدرها 1:1500 لضمان ألوان غنية ومشرقة ونابضة بالحيوية. إضافة إلى ذلك، يشتمل الجهاز على باقة من أحدث الابتكارات التي تعزز دقة وواقعية الصور؛ حيث تساعد تكنولوجيا تحسين الألوان في تعزيز التشبع اللوني، مما يوفر ألواناً أكثر إشراقاً وإطلالة طبيعية وأكثر صحة للبشرة، في حين أن تكنولوجيا محرك الرسومات تعمل تلقائياً على تعزيز التفاصيل حول حواف الوجوه والأشكال لضمان إطلالة أكثر إشراقاً وحيوية، تماماً مثل صور بورتريه.

علاوةً على ذلك، يتم ضبط الحد الأقصى لسطوع الشاشة عند 3000 لوكس وصولاً إلى 10 آلاف لوكس، مما يتيح خفض استهلاك الطاقة عند النظر إلى الشاشة في ضوء الشمس المباشر. كما يتميز هاتف HUAWEI nova 3e بنمطٍ مميز لتعزيز راحة العين، والذي يرشّح الضوء الأزرق من الشاشة لتخفيف إجهاد العين. ويزدان الهاتف بهيكل ذي إطار معدني متوسط نحيل يمنحه لمسات معدنية أنيقة تتباين مع الزجاج المنحني (المقسّى بتقنية D2.5)، وذلك للحصول على شكل أنيق ومتميز. وتم تحديد محيط مستشعر بصمات الأصابع بتفاصيل مصنوعة من سبائك الألومنيوم المُستعملة في الطائرات، مما يعزز من راحة مسك الهاتف وفتح القفل.