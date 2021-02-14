نادي كربلاء يرفع شعار العودة إلى دوري الأضواء

يجري مباريات ودية ويتعاقد مع محترفين

بغداد ـ فلاح الناصر:

بهمة واصرار يواصل فريق نادي كربلاء الرياضي تحضيراته من اجل المشاركة في مباريات الدوري التأهيلي لكرة القدم المؤدي إلى دوري الاضواء للموسم المقبل، والفريق يقوده الملاك التدريبي المؤلف من فؤاد جواد مدربا ، وياسر عبد الرزاق وسعد مشاوي مدربين مساعدين وكاظم محمد مدربا لحراس المرمى ومصطفى جابر مدربا للياقة البدنية.

الفريق اجرى سلسلة مباريات ودية، حقق فيهخها الفوز على فريق الكاظمية بهدفين من دون رد وعلى أوروك من محافظة الناصرية بالنتيجة ذاتها، وتعادل سلبا امام الزوراء مع اضاعته لركلة جزاء عن طريق اللاعب صالح مهدي عندما ردتها العارضة في ملعب الزوراء (الشالجية)، وفاز على ديالى بهدفين لهدف في ملعب كربلاء، وتعادل امام الكرخ في ملعب الساحر احمد راضي بهدف لمثله، ومن المؤمل ان يجري الفريق اليوم الاثنين مباراة يلاقي فيها فريق نادي الحسين الرياضي.

يقول المدرب المساعد ياسر عبد الرزاق، وهو احد نجوم كرة كربلاء ومثل العديد من الاندية بينها الطلبة والجيش: الفريق يؤدي تدريبات منتظمة وهنالك اندفاعا من اللاعبين على تقديم الافضل والمشاركة في بطولة الدوري التأهيلي بقوة للفوز باحدى بطاقات الانتقال واللعب في دوري الاضواء للموسم المقبل، واستىعادة الق الكرة الكربلائية بين فرق الدوري الممتاز، اذ يملك الفريق سجلا حافلا من النتائج الإيجابية سيما في المباريات امام الفريق الكبيرة مع تقديمه العديد من النجوم إلى الفرق المتقدمة الجماهيرية وكذلك إلى المنتخبات الوطنية وملاعب الأحتراف الخارجي.

ويضيف: استقدمنا لاعبين محترفين، وبحسب رؤية الملاك التدريبي فقد تم الإبقاء على النيجري ابو بكر كمارا وهو لاعب جيد في مركز الليبرو، يملك مؤهلات فنية عالية، في حين لم يوفق اللاعبون من دولة (ساحل العاج) في الاختبارات والمباريات التي اشتركوا فيها، لذلك هنالك اتفاقا مع إدارة النادي بالعمل على التعاقد مع لاعبين محترفين اخرين، وهنالك اسماء مرشحة من سوريا ولبنان.

يؤكد المدرب الشاب، ان الملاك التدريبي في نادي كربلاء منسجم كثيرا لكون الجميع لعبوا في فترة واحدة ولذلك تكون افكارهم متقاربة جدا، كما ان هدف الجميع هو اثبات الحضور الافضل والمساهمة في قيادة الفريق إلى دوري الكبار، كما ان إدارة النادي تسهم في تهيئة اجواء مناسبة للفريق من أجل انجاح مسيرة الاعداد والدخول في جاهزية تامة لمنافسات الدوري التأهيلي، كما ان لديه محطة عمل سابقة مع الكابتن فؤاد جواد عندما كان ضمن ملاكه التدريبي المساعد في نادي الهندية.

يشار إلى ان المدرب ياسر عبد الرزاق، يملك شهادتي C وb من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بدأ رحلته التدريبي في العام 2011 في المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية في محافظة كربلاء، ثم مدربا لشباب نادي الجماهير، وبعدها مدربا مساعدا لزميله المدرب فؤاد جواد في نادي الهندية، ومدربا مساعدا للكابتن ميثم داعي الحق في نادي الغاضرية.

وهو حاصل على شهادة الماجستير من كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/ جامعة كربلاء عن رساتله الموسومة (القيادة الابتكارية بدلالة التمكين الإداري لدى رؤساء الأندية الرياضية من وجهة نظر مشرفي ولاعبي كرة القدم في محافظات الفرات الأوسط).