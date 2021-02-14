الجوية بطل المرحلة الاولى لدوري الكرة الممتاز

بغداد ـ الصباح الجديد:

أنهى القوة الجوية المرحلة الأولى في الصدارة، بعد فوزه على الحدود، بهدفين مقابل هدف واحد، مساء أول أمس، على ملعب الشعب، لحساب الجولة 19 من الدوري الممتاز.

وافتتح نجم القوة الجوية المخضرم حمادي أحمد، النتيجة بوقت مبكر وبعد مرور خمس دقائق فقط ضرب حمادي مصيدة التسلل ويسجل الهدف الاول لفريقه.وعادل النتيجة للحدود المحترف النيجيري جوزيف ناثاليان، بتسديدة هائلة من مسافة بعيد استقرت في شباك القوة الجوية، ليعدل الكفة في الدقيقة (23).ثم أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء بوجه المحترف النيجيري جوزيف ناثاليان، بعد مشادة مع الحكم، ليكمل الحدود اللقاء بـ10 لاعبين.وتمكن حمادي من تسجيل الهدف الثاني للقوة الجوية من رأسية ممتازة في الدقيقة (71)، لتنتهي المباراة بفوز القوة الجوية (2-1).ورفع القوة الجوية رصيده إلى 41 نقطة في صدارة الترتيب، في حين تجمد رصيد الحدود عند النقطة 16 في المركز الثامن عشر.

من جانبه، أضاف الزوراء 3 نقاط مهمة لرصيده، بفوزه على أربيل (2-1)، في المباراة التي أقيمت على ملعب الشعب، وتقدم الزوراء عبر لاعبه أحمد فاضل، في الدقيقة 40. وفي الشوط الثاني، نجح أربيل في التعادل عبر ركلة جزاء، احتسبها الحكم واثق محمد، وسجل منها حيدر قهرمان في الدقيقة 51.لكن علاء عبد الزهرة أعاد الزوراء للمقدمة، بعد ست دقائق فقط من هدف أربيل، بضربة رأسية. وبهذا الفوز، رفع الزوراء رصيده إلى النقطة 36، في المركز الثاني، وتجمد أربيل عند النقطة 19، في المركز الخامس عشر.

وأحرج الصناعات الكهربائية مضيفه الشرطة بعد تعادلهما 1- 1 في المباراة التي أقيمت مساء أمس في ملعب الشعبونجحت خطة الصناعات الكهربائية بالاعتماد على الهجوم المرتد ليخطف مصطفى محمود هدفا للصناعات الكهربائية في الدقيقة 79، إلا أن البديل مروان حسين عدل النتيجة في الدقيقة 85 من رأسية لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.ورفع الشرطة رصيده إلى النقطة 36 في المركز الثالث في حين رفع الصناعات الكهربائية إلى النقطة 15 في المركز الأخير.

وحسم التعادل الإيجابي لقاء الديربي النفطي بين النفط ونفط البصرة بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت في ملعب التاجي تقدم النفط سريعا عبر لاعبه مصطفى حسين في الدقيقة الخامسة وأنهى الشوط الأول متقدما بهدف من دون رد. وفي الشوط الثاني خطف نفط البصرة هدف التعادل في الدقيقة 79 عن طريق المحترف بنجامين لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي. ورفع النفط رصيده إلى النقطة 28 في المركز السابع، فيما رفع نفط البصرة رصيده إلى النقطة 21 في المركز 12.

وتمكن فريق أمانة بغداد من حسم مواجهته ضد الكرخ بالفوز بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت في ملعب الساحر أحمد راضي الهدف الوحيد جاء بتوقيع المحترف اللبناني محمد قدوح في الدقيقة 44 من المباراة.وحافظ أمانة بغداد على تقدمه حتى نهاية المباراة ليخطف ثلاث نقاط مهمة ويرفع رصيده إلى النقطة 24 في المركز التاسع، وتجمد رصيد الكرخ عند النقطة 22 بالمركز الحادي عشر.