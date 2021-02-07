  • الثلاثاء , 9 فبراير 2021
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

ارتفاع نسب انجاز مشروع ماء النهروان الى ٧٦%

شؤون عراقية
التعليقات على ارتفاع نسب انجاز مشروع ماء النهروان الى ٧٦% مغلقة
27 views

بعد تسوية الخلافات مع الشركة المنفذة

على شحونة
بتوجية من وزيرة الاعمار والاسكان والبلديات العامة المهندسة نازنين محمد وسو وبمتابعة مستمرة من قبل المهندس نجم الحيالي مدير عام المديرية العامة للماء تتواصل الجهود الفنية والهندسية من اجل ارتفاع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مجال توفير الماء الصالح للشرب من خلال انجاز المشاريع الاستثمارية للوزارة .
واوضح المكتب الاعلامي للمديرية العامة للماء في تصريح له عن تمكن ملاك المديرية العامة للماء ودائرة المهندس المقيم وملاك الشركة المنفذة شركة براتيبا الهندية عن ارتفاع نسب الانجاز في مشروع ماء النهروان الى ٧٦% ، في منشأته ، موعزا هذا الارتفاع الى الزيارة الميدانية الأخيرة للمشروع من قبل المهندس نجم الحيالي مدير عام المديرية العامة وتوجيهاته المستمرة التي تركت اثر إيجابيا في دعم وتقدم العمل ، فضلا عن النتائج الجيدة في تسوية وحل جميع المشكلات والمعوقات مع الشركة المنفذة وأيجاد الحلول المناسبة لها في أنجاز المشروع خلال العام المقبل .
وأكد المكتب الاعلامي للمديرية العامة للماء ردا على تقرير قناة العراقية الذي وصف المشروع بالنائم ، موضحا ان العمل في المشروع جار على قدم وساق عكس ما ذهبت اليه في تقريرها الأخير حول المشروع وتسليط الضوء على الجوانب المظلمة في عمل المشروع ، والتي تحسب على الفترات السابقة من عمل المشروع بسبب الظروف المالية والأمنية والصحية الصعبة التي مر بها البلد ، اذا أعربت المديرية العامة للماء عن أملها في المستقبل من وسائل الإعلام في نقل الحقيقة وتسليط الضوء على الجوانب الإيجابية لا السلبية فقط.
يذكر أن المشروع من اشراف المديرية العامة للماء وتنفيذ شركة براتيبا الهندية حيث يسهم المشروع في خدمة اكثر من ٣٠٠ الف نسمة للمواطنين في منطقة النهروان والكرغولية و٩ نيسان في بغداد وبطاقة انتاجية ٤٠٠٠م٣في الساعة ومن المؤمل افتتاحة خلال العام المقبل .

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة