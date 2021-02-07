ارتفاع نسب انجاز مشروع ماء النهروان الى ٧٦%

بعد تسوية الخلافات مع الشركة المنفذة

على شحونة

بتوجية من وزيرة الاعمار والاسكان والبلديات العامة المهندسة نازنين محمد وسو وبمتابعة مستمرة من قبل المهندس نجم الحيالي مدير عام المديرية العامة للماء تتواصل الجهود الفنية والهندسية من اجل ارتفاع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مجال توفير الماء الصالح للشرب من خلال انجاز المشاريع الاستثمارية للوزارة .

واوضح المكتب الاعلامي للمديرية العامة للماء في تصريح له عن تمكن ملاك المديرية العامة للماء ودائرة المهندس المقيم وملاك الشركة المنفذة شركة براتيبا الهندية عن ارتفاع نسب الانجاز في مشروع ماء النهروان الى ٧٦% ، في منشأته ، موعزا هذا الارتفاع الى الزيارة الميدانية الأخيرة للمشروع من قبل المهندس نجم الحيالي مدير عام المديرية العامة وتوجيهاته المستمرة التي تركت اثر إيجابيا في دعم وتقدم العمل ، فضلا عن النتائج الجيدة في تسوية وحل جميع المشكلات والمعوقات مع الشركة المنفذة وأيجاد الحلول المناسبة لها في أنجاز المشروع خلال العام المقبل .

وأكد المكتب الاعلامي للمديرية العامة للماء ردا على تقرير قناة العراقية الذي وصف المشروع بالنائم ، موضحا ان العمل في المشروع جار على قدم وساق عكس ما ذهبت اليه في تقريرها الأخير حول المشروع وتسليط الضوء على الجوانب المظلمة في عمل المشروع ، والتي تحسب على الفترات السابقة من عمل المشروع بسبب الظروف المالية والأمنية والصحية الصعبة التي مر بها البلد ، اذا أعربت المديرية العامة للماء عن أملها في المستقبل من وسائل الإعلام في نقل الحقيقة وتسليط الضوء على الجوانب الإيجابية لا السلبية فقط.

يذكر أن المشروع من اشراف المديرية العامة للماء وتنفيذ شركة براتيبا الهندية حيث يسهم المشروع في خدمة اكثر من ٣٠٠ الف نسمة للمواطنين في منطقة النهروان والكرغولية و٩ نيسان في بغداد وبطاقة انتاجية ٤٠٠٠م٣في الساعة ومن المؤمل افتتاحة خلال العام المقبل .