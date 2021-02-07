أنشطة وفعاليات تخصصية تعزز المسيرة العلمية الجامعية و تخدم المجتمع

الصباح الجديد تزور كلية العلوم في جامعة البصرة

البصرة – سعدي السند:

تابع مكتب الصباح الجديد في البصرة جانبا من أنشطة وفعاليات كلية العلوم في جامعة البصرة بالتنسيق مع الزملاء في اعلام الكلية .

فقد تمكن فريق بحثي من جامعة البصرة ودائرة صحة البصرة من تسجيل تتابعات الجينوم الكامل لفايروس كورونا.

تألف الفريق من الدكتور عدنان عيسى البدران والدكتور هشام فياض محمد من كلية العلوم والدكتور زهير عبد الكريم عبد الرضا من دائرة صحة البصرة والدكتور رغدان هاشم محسن من كلية الزراعة وحلا فاضل حسن من مركز علوم البحار من تسجيل تتابعات الجينوم الكامل لفيروس كورونا المعزولة من مرضى من محافظة البصرة.

وقال الدكتور عدنان ان مشروع دراسة تتابعات الجينوم الكامل لفايروس كوفيد – 19 هو لمعرفة التشابة والاختلاف ما بين الفايروسات الموجودة في العراق والمحيطة بنا في دول الجوار ومعرفة مصدرها ، وقد تمكن فريقنا البحثي من تسجيل عزلتين في بنك الجينات العالمي في موقع NCBI الامريكي وفي موقع الارشيف الاوربي وموقع بنك الجينات الياباني .

وأوضح الدكتور هشام ان هذا العمل جاء ضمن الجزء الاول من مشروع تسجيل جديد لعزلة فايروس كوفيد – 19 المعزولة من البصرة ، اما الجزء الثاني سيتضمن نشر بحث علمي متكامل في مجلات عالمية .

واضاف الدكتور عدنان : ان العمل تم في مختبرات الصحة العامة و نهدي هذا العمل الى جميع الفريق التطوعي والبحثي لجامعة البصرة الذي كان له الدور الريادي في مواجهه الوباء والعمل الدؤوب لخدمة بلدنا العزيز

اليوم العالمي للتعليم

وعن اليوم العالمي للتعليم قال الدكتور مهند رياض سعد مسؤول الموقع الألكتروني في كلية العلوم للصباح الجديد: كان لكلية العلوم الدور الأبرز في ظل جائحة كورونا لتعدد أقسامها العلمية فمنها تم انتاج الوسط الناقل ومنها انبثق التعليم الألكتروني والورش والدورات التدريبية لتصل الى أكثر من 30 دورة تدريبية وورشة عمل احترافية خلال أقل من ستة أشهر ومن ضمن انجازات كلية العلوم ان موقعها الألكترونيتصدر جميع المواقع الألكترونية الأخرى خلال عام 2020 وكذلك تم اعتماد التسجيل الألكتروني وتم استحداث صفحات للتسجيل الألكتروني وتحديث الصفوف الألكترونية ليكون العام 2020 عاما ألكترونيا بأمتياز لكلية العلوم.

دراسة نظرية لتجمع من هوائيات القضبان العازلة

ونظمت كلية العلوم حلقة نقاشية عن دراسة نظرية لتجمع من هوائيات القضبان العازلة والمثارة بواسط تصاميم جديدة من الهوائيات الشريطية للباحثة ريام احمد مطشر .

وتهدف الدراسه الى تصميم هوائيات شريطية جديدة بواسطة برنامج HFSS واستخدامها كمغذيات لاثارة نظام من التجمع لهوائيات القضبان العازلة وبيان مدى التحسن في اداء هذه الهوائيات لاستخدامها لتغطية مدى اوسع من الترددات بعد التحسن في عرض الحزمة الترددية لها مستندين الى تجارب وبحوث حديثة في هذا المجال .

وتضمنت الدراسه طرحا للمفاهيم العامة للهوائيات وتطبيقاتها العملية ومدى التطور الذي تشهده من خلال تصميم الهوائي واستخدامه في تغذية وتشكيل نظام للهوائي الشريطي.

كشف امراض القلب بأستخدام تقنيات الهندسة الطبية

ونظمت وحدة الارشاد النفسي و التوجيه التربوي في كلية العلوم باشراف مسؤول الوحدة الدكتورة ايمان عبد الله جعفر و بالقاء الدكتورة مروة صائب والتي هي بعنوان كشف وقياس امراض القلب بأستخدام تقنيات الهندسة الطبية

وهدفت المحاضرة الى تقديم محتوى معرفي وعلمي في اختصاص الهندسة الطبية ، والقت الضوء على مجالاته وتطوره وتقنياته واهمية دوره في الوقت الحالي كونه حلقة وصل بين علوم الهندسة والطب.

وتضمنت المحاضرة مقدمة عن الهندسة الطبية واهميتها، فروع الهندسة الطبية، هندسة معالجة الاشارات الحيوية ، اهمية تخطيط القلب ، خصائص موجات القلب، مرض الرجفان الاذيني – الرفرفة– السكتة الدماغية، تقنيات هندسية مطوره لتتنقية اشارت القلب للفائدة التشخيصية والبحثية.

واوصت المحاضرة بأهمية فروع الهندسة الطبية في عصرنا التقني الحاضر ومالها من دور في تطور الرعاية الصحية .

الاشجار واهميتها الاقتصادية

ونظمت كلية العلوم حلقة نقاشية بعنوان الاشجار واهميتها للبيئة والانسان والحيوان لطالبة للباحثة حوراء حسن ناصر ، وهدفت الدراسة الى تحديد اھمیة الاشجار ومعرفة انواع الملوثات في التربة من خلال استخدام الاشجار كدليل للتلوث وتأثير الملوثات على نمو وتطور الاشجار.

وتضمنت الدراسة عرض اهمية الاشجار للبيئة من خلال التخلص من الملوثات المختلفة واسهامها الكبير في اضافة الاوكسجين للغلاف الجوي والتخلص من ثنائي اوكسيد الكاربون وكذلك الاسهام في التوازن البيئي وتلطيف الجو والتخلص من ظاهرة الاحتباس والحراري كما تعد الاشجار المصدر الاساس في غذاء الانسان والكائنات الحية الاخـرى.