محمد قاسم نصيف يغيب عن الجوية لمدة ستة أشهر

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكد الطبيب الإنجليزي الفريد خوري الذي أشرف على العملية الجراحية لنجم القوة الجوية الشاب محمد قاسم نصيف أن اللاعب بحاجة إلى ستة أشهر للعودة إلى الملاعب.

وقال الخوري أن العملية تمت بنجاح للاعب محمد قاسم وسيبدأ من اليوم الأثنين عملية التأهيل التي تشمل برنامج متكامل من بينه السباحة والجري ومنهاج متكامل سيخضع له اللاعب لمدة شهرين ونصف منهاج التأهيل.

وبين أن اللاعب سيكون جاهز للعب لمدة تقارب ستة أشهر، ما يساعد محمد قاسم أنه لاعب شاب قادر على تجاوز الإصابات ونأمل أن يستجيب سريع للتأهيل والعودة إلى الملاعب.يشار إلى أن محمد قاسم تعرض لقطع بالرباط الصليبي في مباراة فريقه أمام الشرطة ضمن منافسات دوري الكرة.