نظام العمل الألكتروني في الوزارة والمؤسسات الرياضية سيدخل خير التنفيذ تدريجياً

وزير الشباب والرياضة عدنان درجال:

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكدَ وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، أن الوزارة ستدخل حيز العمل الرقمي وسيكون كل شيء ألكترونيًا، إذ سيتم السيطرة على كل الأمور وَفقَ نظام الأتمتة.. جَاءَ ذلك خلال استقباله لوفد شركة يونيكوم المسؤولة عن إدخال نظام الأتمتة في الوزارة، وأوضح الوزير درجال: «إن نظام العمل الألكتروني سيشمل أغلب مفاصل العمل الرياضي لا سيما المنتديات الشبابية والمنشآت الرياضية وسيتم ذلك تدريجيًا ، وهذا بحد ذاته يُعد إنجازًا للوزارة تحقق في مدةٍ قياسية مقارنة بالوزارات الأُخرى».وختم قائلًا: «العمل سيشهد تطورًا ملحوظًا، وسيكون مشابهًا لما معمول بهِ في مختلف دول العالم «.ثم اصطحب السيد الوزير الوفد الضيف في جولةٍ داخل مجمع المدينة الشبابية للإطلاع على المنشآت والمرافق الرياضية التي يتمُ بناؤها لتكون جاهزة خلال المدة القليلة المقبلة.

من جانب اخر، ضم البنك الدولي- لجنة دراسة المشاريع المتضررة من النزاع، ورشة عمل لمناقشة السياسيات المتعبة في البنك الدولي.. وذَكرت مسؤول التقييم والمتابعة في المشروع «بشرى عبد الوهاب»: إن فريق البنك الدولي وافق على تخطيط وتقديم ورشة عمل الإدارة البيئية والاجتماعية لتعزيز إدراج مشروع الشباب العراقي المتأثر بالنزاع، تَضم ممثلي مديريات الشباب والرياضة التي نفذت المشاريع المجتمعية إضافة إلى الشباب المتطوع من المناطق التي تضررت من النزاع.

وأضافت: الورشة ناقشت السياسات المتعبة من البنك الدولي ومراقبة تنفيذ قائمة المراجعة البيئية والاجتماعية والإشراف عليها، وإجراءات الصحة والسلامة المهنية ، وآلية معالجة المظالم من حيث ضمان تلقي الشكاوى بشكلٍ جيد ، وتسجيلها وحلها، فضلًا عن رصد قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي والطريقة المناسبة للتعامل معها، والتحقق من عمالة الأطفال، ومشاركة المواطنين / المشاورات ، وتدابير COVID-19.

إلى ذلك، استقبل وزير الشباب والرياضة عدنان درجال ، الشركة المستثمرة لمشروع منتدى الفاروق في بغداد الكرخ ، وجرى خلال اللقاء تدارس إتمام آلية الاستثمار بأفضل صورةٍ ممكنة تؤدي إلى استمرار وتطور الأنشطة الشبابية بالشراكةِ مع وزارة الشباب والرياضة، والتوسع في البنى التحتية لخدمةِ أكبر شريحةٍ ممكنة من الشباب كونهم الهدف الأهم من مجمل المشاريع الاستثمارية في الأراضي التابعة للوزارة، لا سيما المنتديات وعلى وَفقِ الرؤية الجديدة لوزير الشباب والرياضة، والتي تمَ اعتمادها منذ أشهر عدة.

من جهة أخرى، نَظمَ قسم الجودة والتطوير المؤسسي في وزارةِ الشبابِ والرياضةِ، اليوم الأربعاء 3-2-2021 ، دورةً مع دائرة الشؤون الفنية والهندسية في الوزارةِ لمراجعةِ تقرير العمل وفقَ توجيهات وزير الشباب والرياضة عدنان درجال باعتمادِ الآليات الحديثة وأنظمة الجودة المعتمدة في العمل الإداري والقانوني.

وتَطرقت المحاضرة مدير قسم الجودة يسرى حميد إلى مفهوم التميز المؤسسي هو أن تحقق نتائج وأداء مستدامة وباهرة تفوق التوقعات ونحتاج إلى معايير وتخطيط لتحقيقِ الطموح، كما نحتاج إلى مجهودٍ منظم وممنهج قد يكون الغرض خدمي ونتاج كل مؤسسة موجود لغرضٍ ما والتميز لا يكون ما لم تفوق التوقعات، ويمكن أن يتحقق التميز من خلالِ التعاونِ مع الشباب والمستثمرين والمقاولين وغيرهم وَفقَ متطلبات تنظيمية وتشريعية لهُ ضوابط وقوانيين تحكم عملنا.

وأشارت حميد إلى الممكنات والنتائج من خلالِ العمل على وَفقِ النموذج الأوربي المتميز، كما نحتاج إلى الجوانب العملية التي تخدم عملنا من مفاهيم أساسية ومعايير قيادية مرنة من خلالِ المشاركة والنزاهة والإلهام، والعمل على التسلسل المنطقي للقيادة، كما ذَكرت تعريف التقييم هو أخذ صورة للواقع من خلالِ المقارنة وَفقَ معيار ممنهج، من أجلِ تحسين وتطوير أداء العمل وفق المعايير المطلوبة .

وأضافت أن قسم الجودة يسعى إلى تطوير وتحسين الآليات وإجراءات العمل لدوائر مقر الوزارة وَفقَ أحدث الأساليب والمواصفات العالمية القياسية لتحسين وزيادة الكفاءة والمهارات لدى الموظفين والمبنية على أُسس المهنية والشفافية والكفاءة والأداء المؤسسي والمشاركة في إعداد الخطط الستراتيجية البعيدة المدى بالتنسيقِ مع الدوائر مع الأخذ بنظر الاعتبار رؤية ورسالة وأهداف الوزارة.