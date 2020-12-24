كاتانيتش يختار 28 لاعبا محليا في القائمة الأولية للوطني

نفط الوسط يعزز الصدارة وفوز كبير للجوية في ممتاز الكرة

بغداد ـ الصباح الجديد:

وجه مدرب المنتخب الوطني بكرة القدم سريتشكو كاتانيتش، دعوة لعدد من اللاعبين لقائمته الأولية استعداداً للاستحقاقات المقبلة.. وركز كاتانيتش على اللاعبين المحليين في قائمته الأولية، من أجل الاعتماد عليهم في مباريات الأسود الودية مطلع العام المقبل.

ووجه كاتانيتش، الدعوة الى مهاجم الحدود منار طه وثلاثي نفط الوسط سجاد جاسم وفيصل جاسم وعلي كاظم، فضلا عن استدعاء مهاجم اربيل شيركو كريم.. وبالإضافة الى هؤلاء فهو وجده الدعوات لعدد من لاعبي الزوراء والقوة الجوية والشرطة وجاءت على النحو التالي: الزوراء: علاء عبد الزهرة، حسين علي جاسم، ضرغام اسماعيل، جلال حسن، محمد رضا، مصطفى محمد.. الشرطة: محمد حميد، احمد باسل، سعد ناطق، علي فائز، علاء مهاوي، امجد عطوان، مازن فياض، محمد مزهر، محمد قاسم.. القوة الجوية: محمد صالح، فهد طالب، احمد ابراهيم، ميثم جبار، شريف عبد الكاظم، ابراهيم بايش، حسن رائد، ايمن حسين.. وسينطلق تجمع المنتخب الوطني في السادس من شهر كانون الثاني المقبل وينتهي في الـ13 من الشهر ذاته.

من جانب اخر، خطف متصدر الدوري نفط الوسط فوزا قاتلا 2-1 من فريق الحدود، مساء أول أمس، ضمن الجولة 10 من الدوري الممتاز.. ورغم تقدم الحدود أولا في الدقيقة 35 عن طريق العاجي عبد الله كوفي، إلا أن فريق نفط الوسط تعادل بعد دقيقة واحدة، عبر المغربي عمر المنصوري.

وشهد الشوط الثاني أفضلية كبيرة لنفط الوسط، وتمكن البديل زيد تحسين من خطف الهدف الثاني القاتل في الدقيقة 90+4، ليعيد فريقه إلى نغمة الانتصارات، وصدارة الدوري برصيد 20 نقطة.. وتجمد رصيد الحدود عن النقطة 8، في المركز 16. وخيم التعادل السلبي على نتيجة مباراة الديوانية والكهرباء، على ملعب الديوانية.. ورفع الكهرباء رصيده إلى النقطة 14 في المركز الخامس، فيما ارتفع رصيد الديوانية إلى النقطة 12 في المركز 11.

واكتسح القوة الجوية، ضيفه السماوة، بنتيجة 5-1، على ملعب الشعب الدولي، وتمكن مهاجم القوة الجوية، أيمن حسين، من إنهاء الشوط الأول بهدفين في الدقيقتين 22 و32، قبل أن يتمكن من صناعة الهدف الثالث لزميله حمادي أحمد في الدقيقة 56.

وتمكن العائد من الإصابة، محمد قاسم نصيف من تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 75، قبل أن يتمكن شريف عبد الكاظم من تسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 80.. ونجح اللاعب نزار محمد، في تسجيل هدف السماوة الوحيد، في الدقيقة 90.. ورفع القوة الجوية رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد السماوة عند 8 نقاط في المركز السابع عشر.

وأسقط فريق النجف مضيفه الطلبة (2-0)، في المباراة التي أقيمت على ملعب الشعب الدولي ، سجل أهداف النجف المحترف السوري شادي حموي في الدقيقة 26 وطاهر حميد من ركلة جزاء في الدقيقة 63 من المباراة.. دخل فريق النجف المباراة بتركيز عالٍ على عكس فريق الطلبة، الذي لعب بانفتاح غير مبرر ليقع في المحظور ويخطف السوري شادي حموي الهدف الأول في الدقيقة 26 لينتهي الشوط الأول بتقدم فريق الطلبة بهدف من دون رد.

وحاول الطلبة في الشوط الثاني العودة للمباراة وأضاع عددا من الفرص، عبر محمد زامل ووكاع رمضاع ومحمد جفال.وحصل النجف على ركلة جزاء في الدقيقة 62، بعد أن ارتكب مدافع الطلبة صفاء جبار خطأ بعرقلة مهاجم النجف، ليحتسب الحكم ركلة جزاء نجح في تنفيذها طاهر حميد لتنتهي المباراة بفوز النجف بهدفين من دون رد.. ورفع النجف رصيده إلى النقطة 15 في المركز الرابع مؤقتا، فيما تجمد رصيد الطلبة عند النقطة 14 في المركز الثامن.