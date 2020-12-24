فيدر معشوق الجماهير.. وغياب ديوكوفيتش

اتحاد التنس الدولي يعلن جوائز 2020

العواصم ـ وكالات:

أعلن اتحاد محترفي التنس، جوائز الأفضل للعام الحالي، التي غاب عنها المصنف الأول عالميا، الصربي نوفاك ديوكوفيتش.. وحصد أسطورة التنس، السويسري روجر فيدرر، جائزة معشوق الجماهير لسنة 2020، بعدما فاز بالتصويت الذي أجراه الاتحاد.

وبرغم أن فيدرر لم يشارك سوى في 7 مباريات، هذا الموسم، إلا أن الجماهير اختارته ليفوز بهذه الجائزة، التي حصدها خلال الـ18 سنة الماضية.. وقال فيدرر، بمناسبة حصوله على الجائزة: “أود أن أتقدم بالشكر لجميع من صوت لي، وهذا دليل على إيمانهم بقدراتي.. أتدرب بجد وأتمنى أن أعود قريبا للملاعب، وآمل أن تتحسن الأمور، لرؤيتكم من جديد”.

وحصل النجم الإسباني، رفائيل نادال، على جائزة ستيفان إدبرج للروح الرياضية، التي حصدها في 3 مناسبات سابقة، وتُمنح بناءً على احترافية اللاعب، وطريقة تعامله مع اللاعبين والحكام والجمهور.

وفاز الروسي أندريه روبليف، صاحب الـ23 عاما، بجائزة أفضل لاعب في العام، بعد نتائجه المميزة، حيث أنهى الموسم وهو في التصنيف الثامن عالميا.

من جانبه، أعلن الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميًا، انسحابه من مجلس رابطة محترفي التنس “ATP”، بعد تصويت أعضاء المجلس على عدم إمكانية انضمام اللاعبين لكيانين في نفس الوقت.

كان ديوكوفيتش، قرر قبل 3 أشهر إنشاء رابطة لمحترفي التنس بمسمى “PTPA”، وانسحب من عضويته في مجلس اتحاد المحترفين.. لكن نوفاك عدل عن انسحابه، وأعلن عن ترشيحه من جديد لعضوية المجلس الذي كان يتولى رئاسته، لكن لم يقبل المجلس عودته.

وأعلن نوفاك، انسحابه عبر بيان نشره على حسابه الشخصي على “إنستجرام”، قال فيه: “بعد أيام قليلة من ترشحي لعضوية مجلس اتحاد المحترفين، أعلن المجلس أنه لا يمكن أن أكون عضوًا في مجلسين مختلفين، وهذا أمر محبط”.

وتابع: “في ظل هذه الظروف أعلن انسحابي من الترشح لعضوية مجلس المحترفين (ATP)، وأتمنى أن نكون قادرين على حل مشاكل اللاعبين الأقل تصنيفاً في المجلس الجديد”.

وفي سياق متصل، أبدى الأسترالي بول مكنامي، لاعب التنس السابق، خيبة أمله من الطريقة التي تعامل بها اتحاد محترفي التنس مع نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميا.. ومنعت رابطة اتحاد محترفي التنس نوفاك من الترشح لمجلس المحترفين “ATP”، بعد تصويت أعضاء المجلس على عدم إمكانية انضمام اللاعبين لكيانين في الوقت نفسه، ما دفع نوفاك لإعلان انسحابه من الترشح.

وقال مكنامي، المدير التنفيذي السابق لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس: “قرأت بيان ديوكوفيتش الذي أعلن فيه انسحابه من المجلس، وهذا الأمر مؤسف كيف يمكن منع المصنف الأول عالميا من الترشح لعضوية مجلس المحترفين”.وتابع: “هذا ليس التوجه الصحيح للمنظمة، أعتقد أن جميع المسؤولين يجب أن يشعروا بالخجل، هذا أمر محزن للغاية”.