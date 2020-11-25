العراق يحقق إيرادات تجاوزت ثلاثة مليارات دولار من تصدير النفط

الصباح الجديد ـ وكالات:

أعلنت وزارة النفط، امس الأول الثلاثاء، عن مجموع الصادرات النفطيـة والايـرادات المتحققـة لشهر تشرين الاول الماضي، بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفـط العراقيـة (سومــو).

وذكـر بيـان للوزارة اطلعت عليه «الصباح الجديد»، ان كمية الصادرات من النفط الخام بلغت 89 مليوناً و153 الفاً و 932 برميلاً، بإيرادات بلغت 3 مليارات و456 مليونًا و680 ألف دولار.

وكان العراق صدر خلال أيلول الماضي 78 مليونا و388 الفاً و619 برميلا، بايرادات بلغت 3 مليارات و172 مليونا و949 ألف دولار.

وأضاف البيان ، أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخـام لشهر تشرين الاول الماضي من الحقـول النفطيـة في وسط وجنـوب العـراق بلغت (86) مليونا و(23) ألفا و(204) براميل بإيرادات بلغت (3) مليارات و(341 ) مليونـا و(307) الاف دولار، فيما كانـت الكميـات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهـان مليونان و(867) الفاً و(637) برميلاً، بايرادات بلغت (109) ملايين و(17) الفاً و(980) دولارا، وبلـغ معـدل الكميـات المصدرة إلى الأردن (263) الفاً و(91) برميلا بايرادات بلغت ( 6) ملايين و(354) الفاً و(714) دولارا. وبلغ معدل سعر البرميل الواحد (38.772) دولاراً.

واشارت الاحصائية الى ان الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (29) شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي.