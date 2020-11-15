  • الأحد , 15 نوفمبر 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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الرسام في وداعه الأخير

ثقافة
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غسان حسن محمد

                                             الى أسعد حسن فياض حاضرا.

    1

ذات مرة..

رسمت لنا (موجة)..

تعالى صخبها ..،

حتى كدنا نغرق.

   2

ما ان مرّرت اصبعها

خلل الفضاء..،

حتى لسعها الظلام..

هذه(الشمس)

ما عادت تعمل.!

    3

لم يبقَ من الورد الاّ

السيقان المتهالكات..،

احضري الآن ايتها (الذكرى)،

كيما استاف.. العطر.

    4

على بياض..كنقاء الروح..،

كنت تخلّق كائنات الجمال..،

تستحضر عناصر الماوراء..

ترتكبها خطوطاً وألوان..

ياسيد الحدس:

كيف غيبتك لحظة..

لم تنزلها..لوحتك؟

   5

لم يسعفك اللون..،

لم تدفع عنك الفرشاة..،

لم تدرأ عنك الفكرة..،

ذلك ان (الموت)..،

زائر على غير العادة..

يغيب من يشاء..

تاركاً امضاءَكَ في اللوحة..،

يشكو شُح الأعين.

   6

الى مأواك الأخير..

شيعك الاحبة..،

شيعك الفن..

الاّ صغيرُكَ…كانت ينتظرك،

تبدع البورتريت الأخير!.

  7

لم يرَ الفارس..،

لم يرَ الجواد..،

حائرا يقف (فائق حسن)..،

في زمان اوصد باب الجمال.،

بشمعٍ لا لونَ له!

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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