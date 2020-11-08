صحة البصرة تقيم عددا من الأنشطة والفعاليات للحد من انتشار الامراض

تابعتها ( الصباح الجديد)..

البصرة – سعدي السند :

تابع مكتب الصباح الجديد في البصرة وبالتنسيق مع الزملاء في علاقات واعلام دائرة الصحة في المحافظة عددا من ألأنشطة والفعاليات الصحية التي تقدم للمواطنين .

أطلعنا رئيس الوزارء على اهم المنجزات

في البدء قال مدير عام دائرة صحة البصرة الدكتور عباس خلف التميمي : لقد قدمنا لرئيس الوزارء مصطفى الكاظمي خلال لقائه بمدراء الدوائر في البصرة بحضور محافظ البصرة المهندس أسعد العيداني على اهم المنجزات ومعوقات العمل للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في المؤسسات الصحية والتي تم تحقيقها خلال الفترة السابقة ، سيما الخدمات المقدمة في ظل جائحة كورونا وما احرزه اطباء المحافظة من تقدم في العمل البحثي الذي كان من اهم نتائجه علاج مرضى الوباء ببلازما النقاهة حيث احتلت البصرة المرتبة الثالثة عالميا باستخدام تلك الطريقة التي ساهمت بشفاء الكثير من المرضى.

رئيس الوزارء يشكر دائرة صحة البصرة

واضاف لقد طرحنا ايضا خلال اللقاء اهم المشكلات التي تعيق الارتقاء بتقديم الخدمات الصحية للمواطنين على اكمل وجه ، سيما السيولة المالية وتأخر العمل بمستشفى السياب ، وقد شكر رئيس الوزارء دائرة صحة البصرة على الحرص العالي و الجهود المبذولة من قبل الجميع لتعزيز الخدمات التي تقدم للمواطنين

مجلس ادارة دائرة صحة البصرة يعقد اجتماعا موسعا

وعقد مجلس ادارة دائرة صحة البصرة اجتماعا موسعا برئاسة المدير العام الدكتور عباس خلف التميمي وحضور مديرة المكتب ومدراء الاقسام والمستشفيات لمناقشة استعدادات عودة الخدمات الصحية في المؤسسات الصحية ومواجهة احتمالات عودة ارتفاع الاصابات بفايروس كورونا خلال الفترة الخريفية والشتائية .

وقال المدير العام ان الاجتماع الذي عقد بمبنى رئاسة الصحة ناقش تهيئة المستشفيات للمرحلة المقبلة ، سيما الردهات والعنايات المركزة ومنظومات الاوكسجين وتوفير العلاجات ، كما ناقش الاجتماع ايضا الخطة المقدمة من قبل المستشفيات لمواجهة احتمالات ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا مع الفترة الخريفية والشتائية المقبلة .

وقد شددنا على اهمية القيام بجميع الاستعدادات المطلوبة في المؤسسات الصحية لتوفير افضل الخدمات للمواطنين ، وشكرنا مدراء الاقسام والمستشفيات والملاكات الطبية والصحية والادارية والخدمية التي تواجه خطر الاصابة بفيروس كورونا والامراض المعدية الاخرى.

صحة البصرة تجتمع مع وفد من منظمة الصليب الاحمر

وأضاف المدير العام عقدنا خلال الأسبوع الماضي اجتماعا تفصيليا مع وفد من منظمة الصليب الاحمر الدولية تحدثنا فيه عن الخدمات المقدمة للمواطنين واحتياجات المؤسسات الصحية وسبل تعزيز التعاون مابين الجانبين.

وناقشنا مع الوفد جملة من القضايا التي تصب في مصلحة تطوير المؤسسات الصحية بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على توفير الاحتياجات التي تعيق الارتقاء بالواقع الصحي في المحافظة ، فيما اطلع الصليب الاحمر علينا خطته تهدف الى دعم مركز الاطراف الصناعية وذلك من خلال تدريب الملاكات العاملة فيه .

وشددنا خلال اللقاء بوفد الصليب على اهمية تعزيز سبل التعاون بين الطرفين بهدف تقديم العون للمواطنين ، فيما شكر الجهود المقدمة من قبل المنظمات الدولية والانسانية لخدمة المواطن البصري .

الأجتماع بمدراء التمريض في مستشفيات البصرة حول الية العمل

وقامت شعبة التمريض في قسم الامور الفنية في دائرة صحة البصرة بتنظيم اجتماع موسع مع مدراء التمريض عن الأمور الإدارية والفينة في المستشفيات .

وشدد الاجتماع على تاكيد الزيارات الليلية والمتابعة للملاكات التمريضية ومعرفة احتياجاتهم والتوزيع العادل في ساعات العمل وتنظيم الجداول، والالتزام بالزي التمريضي ، والتسليم والاستلام بين الملاكات ، وزيادة النقاط في الردهات الحرجة والعناية المركزة ، والتوثيق الطبي وأجراء دراسة حول الملاكات العاملة بالقطاعات الصحية وسحب الفائض منها لرفد المستشفيات ، وترشيح مسؤول شؤون تمريض في كل قطاع ، والتنسيق بين شعبة التمريض والتخطيط في توزيع الملاكات على المستشفيات وحسب الاحتياج.

قطاع ابي الخصيب ينفذ زيارة لمنفذ ميناء أبو فلوس

باشراف مباشر من قبل مدير قطاع ابي الخصيب الدكتور قاسم محمد جاسم قامت فرق الرقابة الصحية في قطاع ابي الخصيب للرعاية الصحية الأولية بزياره تقييميه لمنفذ ميناء أبو فلوس.

وذكر اعلام دائرة صحة البصرة نقلا عن مدير شعبة الرقابة الصحية في قطاع ابي الخصيب ر.م. وقائيين فتحي فالح عبدالجبار انه تم اللقاء مع ادارة (ميناء ابو فلوس) والتباحث حول سبل التعاون بين الطرفين وتم تزويد المفرزة الطبية في المنفذ بحاسوب لتوثيق العمل كما تم تزويد المفرزة بجهاز استنساخ وتم اجراء اللقاء مع مسوؤل وحدة اللوائح الدولية وبحث سبل تطوير العمل مع متابعة توصيل الكهرباء والماء الى غرفة المفرزه الطبيه والتأكيد على فحص العاملين والتأكد من حصولهم على شهادات الفحص الطبي والتأكد من خلوهم من الامرض المنقوله وخصوصا مرض كورونا فايروس.