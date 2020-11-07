نيللي كريم تؤجل “العميل صفر” بسبب “دهب” لرمضان 2021

الصباح الجديد – وكالات:

تخوض النجمة نيللي كريم برفقة النجم ماجد الكدواني، تحدياً درامياً جديداً بعد مسلسلها الكوميدي في رمضان الماضي “بـ100 وش” حيث تعقد حالياً نيللي كريم والقائمون على المسلسل جلسات عمل مكثفة حالياً للاستقرار على التفاصيل المبدئية للعمل، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، تعود به نيللي للأعمال الاجتماعية.

وتنشغل نيللي حالياً بتحضيرات مسلسلها الجديد “دهب” الذي من المقرر أن تخوض من خلاله السباق الرمضاني المقبل، تأليف دكتور مدحت العدل، وإخراج هاني خليفة، وإنتاج العدل جروب.

وبسبب تحضيرات المسلسل اضطرت نيللي كريم لإرجاء تصوير فيلمها الجديد “العميل صفر” مع النجم أكرم حسني، وإخراج محمد سامي، إلى عيد الفطر المقبل، نظراً لانشغال نيللي بمسلسل دهب، إضافة لانشغال محمد سامي أيضاً بتحضيرات مسلسل «نسل الأغراب» للنجمين أحمد السقا وأمير كرارة.

ويعد عنوان مسلسلها “دهب” اسماً مؤقتاً لحين تغييره، عقب الانتهاء من السيناريو والحوار الذي يكتبه مدحت العدل، ويعد التعاون الأوّل أيضاً بين نيللي والمخرج هاني خليفة في الدراما التلفزيونية، سيما أنّ نيللي قدمت العديد من المسلسلات السنوات الماضية وحققت نجاحاً كبيراً مع مخرجين آخرين.

يشار إلى أن نيللي كريم قدمت رمضان الفائت مسلسل بـ100 وش، وشارك في بطولة المسلسل كل من آسر ياسين وإسلام إبراهيم ومصطفى درويش، تأليف أحمد وائل وعمرو الدالي، وإخراج كاملة أبو ذكرى.