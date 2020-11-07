البيت الثقافي في بغداد الجديدة يختتم دورة تدريبية في فن الريزن

وداد إبراهيم

اختتم (البيت الثقافي في بغداد الجديدة) التابع لوزارة الثقافة والسياحة والاثار دورته التدريبية عن فن الريزن (مزج الايبوكسي مع المادة الصلبة) والتي اقامها قبل يومين ضمن منهاجه الثقافي السنوي.

وقال مدير البيت اياد عبد الله كاظم: دأب البيت الثقافي في بغداد الجديدة التابع لدائرة العلاقات الثقافية على إقامة النشاطات الثقافية والفنية والمحاضرات للنهوض بالواقع الثقافي والفني، ومنها دورة (ريزن بغداد) وتعد الدورة الأولى في هذا الفن وأقيمت بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وتهدف الى استقطاب الشباب لتعلم فن جديد، فن عمل قوالب واكسسوارات تنمي مواهبهم وتنهض بهم للشروع بالاعتماد على أنفسهم”.

وتابع: “ما ان بدانا بالتحضيرات للمشروع، حتى وجدنا الكثير من الأبواب تفتح امامنا وهناك الكثير من الكفاءات الفنية والعملية تقدم لنا الدعم باعطاء محاضرات مجانا، إضافة الى ما وجدناه من تعاون من دار الأزياء العراقية، اذ فتحت لنا قاعاتها لإقامة الدورات الفنية والسماح للمشاركين بإقامة جولة في اروقتها خلال فترة الاستراحة للاطلاع على المتحف الخاص بالدار، ما ساعد على تحفيز الشباب للتواصل مع الدورة، والتي تعد الموسم الأول للنشاطات الفنية الثقافية التي يقيمها البيت الثقافي في بغداد الجديدة بعد فترة توقف بسبب جائحة كورونا.

مدير الدورة شيماء جميل خريجة كلية الفنون الجميلة التربية الفنية تقول: بالتعاون مع دائرة العلاقات العامة في وزارة الثقافة تطوعت لاقامة دورة مجانية عن(فن الريزن) من اجل رفع كفاءة الشباب للعمل بشكل شخصي والاعتماد على مواهبهم وطاقاتهم لرفع مستواهم المعيشي والتخلص من البطالة التي تضرب اوصال شريحة الشباب الخريجين، وكان عدد المتقدمين كبيرا فتم تقسيمهم الى مجموعات لإعطاء فرصة للمشاركين للاستفادة من الدروس التي تقدم في الدورة، والتي تتضمن دروسا عملية في كيفية عمل إكسسوارات وقوالب فنية.

وتضيف: المشاركون من خريجي الكليات مثل الفنون الجميلة، والعلوم السياسية والإدارة، ومن شرائح أخرى استطعت خلال أيام ان اقدم لهم ما يساعدهم على البدء بمشاريع صغيرة مثلما بدأت انا قبل عامين اذ بدأت العمل بمشروع (فن الريزن) ولم يحقق لي مردودا ماديا في البداية، لكني استمريت بممارسته حتى صار لي زبائن وحققت نجاحا لابأس به، وهذا ما اريده للشباب من خلال هذه الدورة .

داليا كريم احدى المتدربات قالت: انا طالبة كلية الفنون الجميلة قسم التصميم كانت لي محاولات في (فن الريزن) من خلال اطلاعي على دورات في هذا الفن عبر شبكة التواصل الاجتماعي، وعرفت بوجود دورة في هذا المجال من خلال تجمعات العاطلين وتجمعات هواة هذا الفن، وحين دخلت الدورة وعرفت هذا الفن عن قرب، وجدت ان الأفلام او الفديوهات التي اطلعت عليها من خلال شبكة التواصل الاجتماعي لاتصل الى ما حصلت عليه من فائدة ومعرفة من خلال الدورة التدريبية. وقد تكون لدي خبرة كبيرة فيه وتكون لي بداية مشروع فني بعد التخرج كي لا استسلم لوحش البطالة، إضافة الى ان هذه الدورة حققت لنا تواصلا اجتماعيا مع الكثير من الخريجات والمواهب في هذا الفن للتعاون والعمل في مشروع واحد مستقبلا، وارجو ان تكون هناك دورات أخرى من اجل ان نكتسب خبرة أكثر في هذا الفن او فنون أخرى تعود علينا بالفائدة والتعلم.