الركابي يؤكد دعم وزارة الشباب والرياضة للجانب الثقافي

بغداد ـ فلاح الناصر:

نالت مسرحية ماكو وطن التي قدمتها فرقة أكد، الثناء لدى الجمهور الذي حضر إلى متابعة العرض المسرحي الذي ضيفته صالة المسرح في منتدى شباب جسر ديالى بحضور مدير شباب ورياضة الرصافة ، خالد الركابي.

العرض يأتي تنفيذا لتوجيهات وزارة الشباب والرياضة لدعم الجانب الثقافي والفني وتنشيط حركة المسارح بعد استئناف الأنشطة اثر توقف قسري بسبب جائحة كورونا، مسرحية “ماكو وطن” تأليف وتمثيل مصطفى السيد، اخراج وتمثيل ليلى هادي، ومدير العلاقات حسن الجوداوي والاشراف العام احمد قحطان، وشارك فيها نخبة من الممثلين الشباب “محمد جبار وثامر البغدادي ومصطفى أحمد وعبد الله سالم”، فيما قدمت الحفل عريفة الإعلامية “ملاك الخزعلي”.

العرض المسرحية يحيك قصة الشباب الثائر الذي طالب بوطن في ثورة تشرين وكيف كان توديع الشباب الاليم من امهاتهم التي تساند ليشاركوا اخوتهم في تأمين حياة كريمة ووطن للجميع يعيش فيه الجميع بسلام، في حين كان تركيز لدور القوات الامنية ايضا مساندا للمتظاهرين في الساحات، بعد تصديهم للأرهاب واعداء الوطن في سواتر الشرف.

العرض المسرحي شهد استذكارا لراحل الشاعر جبار رشيد بتقديم قصيدة له في فقرة تمثل وفاءً تأكيدا ما زرعه الشاعر الراحل من اسم في الشعر الشعبي واغناء الساحة الشعرية بقصائد جميلة، كما قدم الشاعران علي الأديب، و محمود العراقي قصائد تغنت بحب العراق تفاعل معها الجمهور بنحو واضح.

من جانبه، قال مدير شباب ورياضة مديرية الرصافة، خالد الركابي، ان توجيهات وزارة الشباب والرياضة تؤكد على دعم الجانب الثقافي وتفعيل دور المنتديات في ايجاد افضل المناخات لتقديم النشاطات الفنية والادبية واقامة العروض المسرحية، مبينا ان مديرية شباب ورياضة الرصافة قامت مؤخرا بتنفيذ مهرجان كبير بالتعاون مع دائرة شؤون الاقاليم والمحافظات/ وزارة الشباب والرياضة، وحاليا تركز على تفعيل دور المنتديات، فبدأت بمتابعة ميدانية للأنشطة سيما المسرحية، مبينا ان فرقة أكد التي تتألف من مجموعة شباب واعدين لديهم طموحات كبيرة سبق ان قدموا العديد من العروض الفنية التي نالت استحسان الجمهور والعرض المسرحي “ماكو وطن” يعد قفزة في الاداء الفني العام لهذه الفرقة المسرحية، شاكرا في الوقت ذاته الممثلين الذين قدموا العرض وكانوا على قدر عالي من المسؤولية في ايصال رسالتهم.

واشاد الركابي بإدارة منتدى شباب جسر ديالى بشخص المدير احمد قحطان والفريق العامل معه في تهيئة افضل الاجواء والتنسيق العالي في اقامة المسرحيات الهادفة التي تشهد حضور العائلات والجمهور بفضل ما تقدمه من حكايات تعايش واقعنا الحالي.

وقال: سنعمل على تشكيل فرق مسرحية في كل منتدى لتقديم الانشطة المسرحية، بما يصب في صالح تنشيط الحركة الفنية وكذلك منح الطاقات الشبابية فرصة العمل وتأكيد جدارتها في تقديم امكاناتها للجمهور.

فيما أكد الشاعر علي الأديب، انه سعيد بقراءته الاولى على مسرح جسر ديالى، مبينا ان فقرة استذكار الراحل جبار رشيد كانت مهمة جدا، لانها تأتي احياء ذكرى لشاعر أنسان له مسيرة عطرة في جانب الشعر الشعبي او حياته الاجتماعية التي كان فيها ودودا محبا لعمل الخير.