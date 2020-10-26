يسرا تدشن تطبيق “حريف تمثيل” لاكتشاف المواهب الشابة

الصباح الجديد – وكالات:

كشفت الفنانة يسرا التفاصيل الأولى لتعاونها مع إحدى شركات الهواتف المحمولة في مصر من خلال خدمة حريف تمثيل، خلال حفل إطلاق الخدمة الذي أقيم على هامش مهرجان الجونة السينمائي، بحضور نخبة من الفنانين وكبار رجال الأعمال والإعلاميين.

وتقول يسرا عن دوافعها للمشاركة بالمشروع: استفدت من دعم ومساعدة النجوم الكبار لي في بداياتي، ما سأظل ممتنة له طوال العمر، ولهذا أنا سعيدة بأنني سأقوم بهذا الدور بشكل رسمي ومنهج فني من خلال خدمة حريف تمثيل الذي تقدمه شركة معروفة بدعمها للمواهب الشابة في فنون عديدة، وهذا دافع آخر لتحمسي للمشاركة.

“حريف تمثيل” مسابقة لعملاء إحدى شبكات المحمول في مصر وفيها يسجل المتسابق مقطع فيديو لمشهد تمثيلي قصير يحاكي أحد الشخصيات بأفلام ومسلسلات يسرا، وبعد تحميل الفيديو على الموقع الخاص بالخدمة، تبدأ مرحلة التصويت بعد ذلك، ويعلن اسم الفائز بعد حصوله على أكبر عدد من الأصوات شهرياً.

وستختار يسرا فائز ثان، ليقدما معا تجربة أداء تمثيلي أمامها، والفائز منهما سينال فرصة ذهبية للتمثيل معها في مسلسلها المقبل خلال موسم رمضان 2021.

المسلسل الجديد المقرر عرضه بموسم رمضان 2021 من إنتاج شركة “العدل جروب” وتشارك في الإنتاج شركة سينرجي المملوكة للمنتج تامر مرسي، والمسلسل تأليف احمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.