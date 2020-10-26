أفكار جديدة من “ويتروس الإمارات” للاحتفال بالهالوين

الصباح الجديد – وكالات:

مع الظروف الحالية التي قد لا تسمح بالاستمتاع بالاحتفال بعيد الهالوين مثل كل عام والتجوّل بين المنازل وترديد المقولة الشهيرة “خدعة أم حلوى”، تقدم “ويتروس أند بارتنرز الإمارات” أفكاراً مذهلة للأهالي من أجل الاحتفال مع صغارهم في المنزل.

وعندما يتعلق الأمر بزينة الهالوين، فإن اليقطين يعد خياراً لا بد منه، وتم نحت وتشكيل مجموعة متنوعة من اليقطين لدى “ويتروس الإمارات” بوجوه مضحكة لإضفاء متعة عائلية كبيرة في المنزل. اضافة الى بعض الديكورات المنزلية الغريبة التي تقدمها “ويتروس الإمارات” للهالوين من شبكة العنكبوت إلى أضواء اليقطين المميزة.

ويقوم “ويتروس الإمارات” بتصدير منتجاته الخاصة بالاحتفال بالهالوين في المنزل إلى أكثر من خمسين دولة حول العالم.

يذكر ان منظومة الأعمال الشاملة للشركة تتضمن خدمات عدة منها خدمة شراء البقالة عبر شبكة الإنترنت، وكذلك متاجر متخصصة تشمل موقع لبيع النباتات والزهور.