ملاكاتنا الهندسية والفنية تواصل صيانة المحطات والخطوط استعدادا لفصل الشتاء

مدير عام نقل الطاقة الكهربائية في المنطقة الجنوبية للصباح الجديد :

البصرة – سعدي السند :

قال مدير عام الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في المنطقة الجنوبية المهندس زياد علي فاضل ان الملاكات الهندسية والفنية في الشركة تواصل اعمالها بالصيانة الشاملة للمحطات والخطوط التابعة لها ضمن خطة الاستعداد لفصل الشتاء المقبل.

انجازات كبيرة رغم الظروف والازمة الاقتصادية

وأضاف ان ملاكاتنا وبهمة عالية تواصل تنفيذ خطة اعمال الصيانة وبأشرافنا ومتابعتنا وقد اطلع وكيل وزارة الكهرباء لشؤون النقل والتوزيع المهندس نزار قحطان التميمي خلال تواجده في البصرة في زيارة عمل لشركتنا في الاسبوع الماضي على تفاصيل هذه الخطة المتعلقة بالصيانة وأشاد بجهود ملاكاتنا لما حققته من انجازات رغم الظروف والازمة الاقتصادية.

وقد اطلع وكيل الوزارة عندما عقد إجتماعا موسعا في مقر الشركة بحضور مدير عام نقل الطاقة الكهربائية الجنوبية والملاك المتقدم في الشركة على تفاصيل هذه الخطة الطارئة لعام ٢٠٢١ ،أشاد بالجهود المباركة لمنتسبينا وبحث أيضا سبل النهوض بالواقع الخدمي لقطاعي النقل والتوزيع ، وتوفير الأحتياجات المطلوبة التي ستسهم في زيادة ساعات التجهيز بالطاقة الكهربائية .

واوضح وكيل الوزارة ان المحافظات الجنوبية ومحافظة البصرة على وجه الخصوص تحضى باهتمام بالغ من قبل وزير الكهرباء المهندس ماجد مهدي الإمارة لما تمثله من ثقل كبير في حاضر ومستقبل العراق .

الاستغلال الامثل لمواردنا البشرية والمادية

وأكدً أن غايتنا هي النجاح ، وهناك تحديات وصعوبات كبيرة ومن واجبنا حلها من خلال العمل بروح الفريق الواحد ، والاستغلال الامثل لمواردنا البشرية والمادية ، مشيرا الى اننا سنعمل على توفير التخصيصات المالية للمشاريع إضافة إلى إعادة منح الصلاحيات للشركات العامة من اجل تذليل العقبات والنهوض بواقع الكهرباء في المنطقة الجنوبية .

وقد استعرضنا لوكيل الوزارة خطة كهرباء الجنوب لصيف ٢٠٢١ ، وما ستحققه من نتائج متوقعة ستسهم في وثوقية واستقرار الشبكة وزيادة ساعات التجهيز بالطاقة الكهربائية للمواطنين ، وبينا ان اهم المعوقات التى تواجه تنفيذ الخطة هي قلة التخصيصات المالية المطلوبة ، وعدم وجود الصلاحيات الكافية لتنفيذ المشاريع في الوقت المحدد .

ملاكاتنا تواصل اعمال خطة الصيانة الشاملة استعدادا للشتاء

وأعلن مدير عام نقل الطاقة في الجنوب بأن اعمال الصيانة الشاملة للمحطات والخطوط التابعة لها ضمن خطة الاستعداد لفصل الشتاء المقبل تتواصل وبهمة عالية ، اذ باشرت ملاكات شبكات جنوب البصرة احدى فروع الشركة وبمتابعة المهندس ميثم ناظم بلام مدير شبكات جنوب البصرة اعمال صيانة محطة خور الزبير التحويلية .

وتشمل الاعمال صيانة الشبكة الخارجية للمحطة وقواطع الدورة والمحولات الذاتية (400/132KV) وملحقاتها الى جانب غسل الفني لجميع اجزاء الشبكة ومداخل خطوط (400KV) و (132KV) في محطة خور الزبير التحويلية 400KV ، حيث انجزت الملاكات العمل على صيانه قواطع الدورة (H4,H5,H6,H7,H8,H9) ، الى جانب اجراء الغسل الفني للقطرين رقم (2,5) ، وكذلك غسل المحولتين الذاتيتين (2,5) ونزال خط شط البصره (400KV) .

وباشرت ملاكات شبكات جنوب البصرة اعمال الصيانة والغسل الفني لخطي خور الزبير – اسمده وميناء صناعي – اسمدة 132KV ) في محافظة البصرة .وتشمل الاعمال اجراء الصيانة الشاملة للخط من خلال استبدال العوازل المتضررة ومعالجة تبتتات الاسلاك الى جانب اجراء الغسل الفني لعوازل الخط المذكور بالكامل .

وضمن خطة الاستعداد لفصل الشتاء أيضا باشرت ملاكات شبكات شمال البصرة اعمال الصيانة الشاملة لمحطة شرق البصرة الثانوية وتشمل الاعمال اجراء الصيانة الشاملة للشبكة الخارجية والمحولات الرئيسية (132KV) واجراء الفحوصات الفنية اللازمة عليها ، الى جانب اجراء الغسل الفني لمعدات وعوازل الشبكة في محطة شرق البصرة الثانوية ، حيث انجزت الملاكات صيانة خانات خطوط « شرق البصرة – الاكاديمية و شرق البصرة – النجيبية» (132kv) والمحولتين الرئيستين رقم 1 و2 (132/33/11KV )، فيما تواصل الملاكات العمل حتى انجاز الصيانة للمحطة المذكورة بالكامل .

انجاز اعمال الصيانة الشاملة لمحطة الرفاعي الثانوية

وانجزت ملاكات الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في الجنوب اعمال الصيانة الشاملة لمحطة الرفاعي الثانوية ( 132KV ) في محافظة ذي قار , ضمن الخطة الخاصة بالاستعداد لفصل الشتاء وموسم الامطار المقبل .

اذ انجزت ملاكات شبكات الجنوب الغربي احدى فروع الشركة اعمال الصيانة والغسل لمحطة الرفاعي الثانوية بالكامل

وشملت الاعمال: انجاز الصيانة و الغسل الفني للمحولات الرئيسية والبالغ عددها (5) محولات رئيسية (132KV) ، الى جانب صيانة وغسل خانات خطي ( رفاعي – شطرة 1و2 «132KV») ، وخطي ( رفاعي – العمارة 1و2 «132KV») ، اضافة لخط (رفاعي – الدجيلة «132KV») ، وكذلك غسل محطة الفجر المتنقلة (132KV) .

فيما تستمر ملاكات الشركة باعمال الصيانة والغسل ضمن الخطة الشتوية حتى انجاز كافة الاعمال في المنطقة الجنوبية قبل حلول فصل الشتاء .