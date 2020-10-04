«الشباب والرياضة» تبحث مع سارل اور مشروع ملعب ذي قار الأولمبي

بغداد ـ الصباح الجديد:

استقبل وزير الشباب والرياضة عدنان درجال ، مدير شركة سارل اور الفرنسية المنفذة لمشروع ملعب ذي قار الاولمبي سعة 30 الف متفرج ، بحضور الدائرة الهندسية، وجرى خلال اللقاء استعراض نسب الانجاز في الاعمال الجارية حاليا، وابرز المعوقات التي تواجهها الشركة. اذ اوعز وزير الشباب بتشكيل لجنة هندسية خاصة خلال ثلاثة ايام مهمتها دراسة المعوقات و كتابة تقرير مفصل عن احتياجات الشركة بدقة بغية تذليلها.

وشدد الوزير درجال على ضرورة استمرار العمل وتواصله لحين اكمال المشروع ليكون معلما مهما في هذه المحافظة الزاخرة بالمواهب والكفاءات الرياضية .

من جانب اخر، وفي بادرة دعم غير مسبوقة للشباب تحصل للمرة الاولى في العراق، لتمويل مشاريع الشباب بقروض مالية ميسرة ، وقع اليوم وزير الشباب والرياضة عدنان درجال اتفاقية تعاون بهذا الخصوص مع منظمتيّ ازدهارنا للتطوير الاقتصادي، و الثقة لتمويل المشاريع الصغيرة .

وعبر وزير الشباب والرياضة عدنان درجال عن سعادته بهذه الإتفاقية التي عدها مشروعا تنمويا لشبابنا يجسد الاهداف النبيلة لمنظمات المجتمع المدني والشركات الراعية التي تسهم في تطور قطاع العمل وتيسير امور الشباب بالاعتماد على انفسهم كقطاع خاص منتج مضمون الربح نحو القضاء على البطالة بـ آلية إيجابية تدفع بهم من البطالة الى قطاع الصناعة والزراعة والانتاج والاسهام في تطور اقتصاد البلاد بطريقة حديثة معتمدة لدى دول العالم المتقدمة .