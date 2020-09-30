غانم عبدالرزاق يواصل تدريب حراس مرمى شباب نادي خورفكان الإماراتي

بغداد ـ الصباح الجديد:

بداياته تعود لعام 1996 مع شباب نادي سامراء حتى عام 1998 مثلت الفريق لاول مع المدرب عبدالله محمد وبعدها مثل نادي الدور لاهلي سنة2000وبعدها نادي العلم ومن ثم نادي صلاح الدين تعرض للإصابة مع نادي صلاح الدين عام 2005 وترك حراسة المرمى.

انه المدرب غانم عبد الرزاق الذي يعمل حاليا في نادي خورفكان الأماراتي، عن رحلته التدريبية قال: في عام 2008 بدأت رحلتي مع التدريب دربت شباب نادي سامراء، وبعدها في عام 2012 دربت الفريق الاول لنادي سامراء . عن محخطاته التدريبية، قال: في عام 2013 كانت تجربتي الأولى مع الاحتراف الخارجي في نادي بني ياس حتى سنة 2017 ثم انتقلت الى نادي النصر دبي 2018 ثم تعاقد معي نادي خورفكان الذي يلعب بدوري المحترفين الاماراتي موسم 2019 وحتى الان، وعملت في نادي خورفكان مع المدرب العراقي والمحلل الرياضي الكابتن ميثم عادل. الذي يعمل كمشرف فني على فرق الناشئين والاشبال لنادي خورفكان.

وبشأن أبرز نتاجاته، قال: حراس المرمى الإماراتيين الذين طورتهم ووصلوا للفريق الاول والمنتخبات الاماراتية المختلفة الحارس راشد علي حارس مرمى النصر كانت اول محطه له معي وكان له تميز راقي الى الان المسؤلين في نادي النصر يقولون ان راشد علي من صناعه المدرب الحراس العراق غانم عبدالرزاق، وفي بني ياس حارس منتخب الناشئين الاماراتي سلطان معتز.

وبشأن حراسة المرمى العراقية اوضح بقوله: حاليا حراس الدروي العراقي ضعيف جدا وفي تراجع مخيف وهذا انعكس عل مرمئ منتخبات الوطنيه في هذا الوقت حراسه المرمئ في خطر كبير جداً، مدربي الحراس في العراق المميزين قليلين جدا مع احترامي لمدربي الحراس لكن هناك خلل في تدريب هذا المركز الحساس، نعم يوجد مدربين مثلوا المنتخبات لكن ليس كل من كان حارسا لمنتخب العراق ان يكون مدربا ناجحا لحراسة المنتخبات هذا مشكلة وثقافة يجب ان يعرف الجميع في العالم ان من يدرب المنتخبات العالمية ليس بالضرورة هو حارس منتخب هذا سبب من اسباب تراجع حراسة المنتخب واصبح تدريب المنتخبات حكرا على بعض الاسماء.

وتابع ان الافضل حاليا هم غانم ابراهيم مدرب القوة الجوية السابق وجليل زيدان مدرب نادي النفط ، اما افضل مدربي حراس المرمى العراقيين المحترفين في الامارات هم عمر احمد مدرب حراس نادي عجمان وصادق جبر مدرب شباب شباب الاهلي ونعمت عباس مدرب رديف نادي حتا.وختم ان قدوته في الملاعـب، محليا رعد حمودي عربيا علـي الحبسي وعالميا بيتر شمايكـل.