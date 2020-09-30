نور صبري يذود عن شباك نفط ميسان .. والإيفواري كوفي ينضم إلى الحدود

تحضيرات أندية الممتاز تتواصل

بغداد ـ الصباح الجديد:

انضم بشكل رسمي لنفط ميسان، الحارس الدولي السابق نور صبري وتمت إضافته لقائمة الفريق الذي يستعد لمنافسات الموسم المقبل. وقال المنسق الإعلامي لنادي نفط ميسان مهند اللامي: «أنهت الإدارة إجراءات التعاقد مع الحارس الكبير نور صبري وسينخرط في التدريبات الجماعية للفريق مساء اليوم تحت إشراف الطاقم الفني الذي يقوده المدرب رزاق فرحان». وبين أن صفقة نور صبري تعد إضافة مهمة ونوعية للفريق لما يحمله من مكانة وخبرة كبيرتين.وزاد: «نأمل أن تنعكس خبراته على لاعبينا لاسيما وأن أغلب لاعبينا من فئة الشباب». يشار إلى أن نور صبري انتقل لنفط ميسان قادما من النجف.

كما، اتفقت الهيئة الإدارية لنادي نفط ميسان مع مدافع برازيلي على ضمه، حيث سيتواجد قريبا في تدريبات الفريق تحضيرا للموسم المقبل.وقال المنسق الإعلامي لفريق نفط ميسان مهند اللامي: «تم الاتفاق بشكل مبدأي على انضمام مدافع برازيلي لمعسكر الفريق الذي من المؤمل أن يحسم خلال الأيام المقبلة ليكون فرصة لاكتمال القائمة».وبين أن الجهاز الفني لديه رغبة في التعاقد أيضا مع محترفين اثنين ليكتمل عقد المحترفين بعد أن تم التعاقد مع اليمني ناصر محمدوه والذي جدد تعاقده مع الفريق للموسم الثاني على التوالي.يشار إلى أن نفط ميسان تعاقد مع المدرب رزاق فرحان بدلا من المدير الفني السابق أحمد دحام.

ووصل إلى بغداد مهاجم نادي الحدود الإيفواري عبدالله كوفي للالتحاق بالفريق الذي يستعد لانطلاق الدوري. وقال أمين سر النادي حازم تيموز: «وصل كوفي والتحق مساء أمس الأول بتدريبات الفريق تحت إشراف المدرب مظفر جبار حيث سيشكل إضافة للفريق في الموسم المقبل». وبين أن الفريق سيغادر خلال نهاية الأسبوع الحالي إلى مدينة أربيل للدخول بمعسكر تدريبي يقام هناك تحضيرا للدوري ويستمر لمدة 12 يوما. وأوضح أن المعسكر سيكون محطة في غاية الأهمية للجهاز الفني لرفع جاهزية اللاعبين خصوصا بعد انقطاع جميع الأندية عن خوض التدريبات لفترة قاربت الستة أشهر بسبب جائحة كورونا. يشار إلى أن معسكر الحدود في أربيل سيشهد إقامة ثلاث إلى أربع مباريات تجريبية.

من جانب اخر، غض نادي أمانة بغداد الرياضي النظر عن فكرة إقامة معسكر تدريبي خارجي لفريق كرة القدم الأول قبل انطلاق منافسات الدوري الممتاز، حيث جاء التخلي عن فكرة المعسكر الخارجي نزولاً عند رغبة الجهاز الفني الذي قدم طلباً لإدارة النادي لإلغاء المعسكر بسبب النقص في بعض المراكز إضافة إلى تأخر وصول المحترفين.

وقال المدير الفني عصام حمد في بيان للنادي، ان «إلغاء المعسكر الخارجي لن يكون له ذلك التأثير الكبير على استعدادات الفريق لأن نادي أمانة بغداد وفي هذه الفترة بالذات لن يستطيع تجميع الفريق بكامل عناصره للعب خارج الوطن، حيث نعاني من نقص في بعض المراكز اضافة الى عدم وصول المحترفين لحد هذه اللحظة بسبب إجراءات الإقامة والفيزا الأمر الذي سيغيب أسباب نجاح المعسكر».

وأشار إلى أننا «نسعى الان للاستعاضة عن المعسكر بتكثيف الوحدات التدريبية الصباحية والمسائية واجراء عدد من المباريات الودية التي تنعكس إيجاباً على مستوى الفريق»، مؤكداً أن «الفريق يمضي بخطوات ثابتة خلال مدة الإعداد، ونأمل ان ينعكس ذلك في بطولة الدوري الممتاز التي نسعى خلالها للظهور بمظهر يليق بكتيبة أسود العاصمة».يذكر أن منافسات دوري الكرة الممتاز ستنطلق في الـ25 من شهر تشرين الأول المقبل.

ووصل صباح أول أمس محترف الديوانية الرابع البلجيكي ناثان كابسلي، إلى مطار بغداد، ليلتحق بتدريبات الفريق. واستقبل المستشار الإعلامي للديوانية على لفتة، كابسلي، لينضم إلى زملائه الثلاث الإسباني والبرازيلي والأرجنتيني ويكتمل عقد المحترفين. ووصل أيضا في وقت متأخر من ليلة أمس، اللاعب المغترب محمد الحمادي، حيث يسعى النادي لإكمال قائمة الفريق قبل الدخول في المعسكر التدريبي في مدينة أنطاليا بداية الشهر المقبل.يشار إلى أن الديوانية أقام مؤتمرا صحفيا يوم الأحد الماضي، قدم من خلاله لاعبيه المحترفين.