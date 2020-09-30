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صمت الإنصات لمخاطبات الدرويش

ثقافة
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د.سمير الخليل

ــ هذه قراءة منصتة لمجموعة الشاعر ياسين طه حافظ الجديدة (مخاطبات الدرويش البغدادي) الصادرة عن دار المدى لعام 2014 ، ولعلها عملية إنصات متلبثة، تتماهى مع مخاطباته التي تأخذ طابع النتاج الشعري المقروء (المهموس) في إيقاعه ، وبنيته اللغوية ، وإشراقاته الروحية المفعمة بالوجد الصوفي ، مما يفرض تلقيا منصتا لما بين السطور من أنساق معرفية يتفاعل فيها الموروث الصوفي الشرقي المغرق بالوجد مع المعطى الإنساني العالمي..
تبدو التجربة الإنسانية واضحة منذ العنوان (مخاطبات الدرويش البغدادي) ، ففيه من المحددات ما يسمح بتلمس ملامح طريق التجريب الذي سلكه الشاعر ، ومن الدلالات ما يشير الى ما سنجد على السطور ، فضلا عن ما عرفناه عن تجربة الشاعر السابقة ..
فهو يشير بمفردة (مخاطبات) الى دلالات النص الكلاسيكي الذي نعرفه بما فيه من إيقاع خارجي ، وهرم صوري ينتمي الى القصيدة العربية التي تحمل رسالة واضحة المعالم في مخاطبتها ، تصل الى المباشرة أحيانا ، رغم ما دخل عليها من تحديث ، وتشفير حملته نصوص التفعيلة التي صاحبت تجربة الشاعر ومجايليه ، ومعاصرتهم لحقبة استلهمت الأسطورة وأسقطتها على الواقع ، واستخدمتها ، في بعض الأحيان ، في مهمة تشفير يمتد بين الاستخدام الاسطوري والواقع ..
أما بقية العنوان ، فهو يضع المنصت أمام لوحة واقعية تعبر عنها تجربة المدونة ، من خلال توصيفه النصي للمُرسِل ، وملامح بيئته بكل ما تحمل من عبق المكان وميزات نصوصه ، فنحن هنا أمام (درويش) بكل دلالاته الصوفية ، وهو (بغدادي) يحمل سحر الشرق وحكايات دراويشه ومغامراتهم في البوح الشعري ، وتجربتهم الروحية ، بما تحمل معها من قاموس اصطلاحي محدد المباني ، ينفتح على أفق لا متناه من المعاني ، التي تحاكي المخاطب واجب الوجود ، اللامتناهي في الآفاق وفي النفس ..
من هكذا توصيف في العنوان تنطلق تجربة ياسين طه حافظ في مخاطبات الدرويش البغدادي لتنثر 140 نصا ، على مدى 165 صفحة من القطع المتوسط ، مكتنزة بشعرية كثيفة تركز على المحتوى الانساني من تجربة التصوف ، مبتعدة عن البهرج اللغوي الذي عرف عن أدب المتصوفة ، فهي أقرب الى السوناتات التي تحمل موسيقى الحرف وتأثير المعنى وتشتيت انتباه المتلقي عن فخامة البناء اللغوي ، المفقودة من النص قصديا ، فيقول في المقطع رقم 120 :
الحب قال لي : اغترف
من نشوتي ومت بها
ولا تزغ عيناك ابق ها هنا!
لكنني لمحت (صيدا) فالتفتُّ ،
اصطدم القدح
ظلت يدي تمسك بالفراغ
عيناي لا تصدقان أن الكأس
تناثرت
وأنني خسرتها !
فالشاعر استخدم الحب هنا بديلا لصوت الإيمان الداخلي تماما ، مما جعل الحب وجها من وجوه الرب المتعالي الذي يأمر بالاغتراف من نشوة الوجد والوله ، ويوصي بقمع الغرائز الأخرى ، أما الشاعر المتصوف فعلى الرغم من وقوفه امام نجوى العفة ، فهو يلتفت الى الـ (صيد) أو ما تصطاده الغريزة ، بدلالة أن هذا الصيد أربكه فاصطدم ، وصدم المتلقي معه من خلال تناقض استخدامه كلمة القدح (وليس الكأس) كما هو متوقع ممن اغترف وأتم فعل الاغتراف ، والصدمة تتأتى هنا من تأخير التفسير لهذا التناقض فيوغل في التناقض (ظلت يدي تمسك بالفراغ) ، ثم يفسر بعدها بأن الكأس تناثرت ، ويترك المتلقي أمام تعدد التأويل فهل تناثر محتوى الكأس أم الكأس بمادتها ؟ ، لينهي المقطع بخسارته للكأس والنشوة التي اغترفها ..
أما الصورة الشعرية في الجملتين (اصطدم القدح / ظلت يدي تمسك في الفراغ) فهي تحيلنا الى متصوف الخمريات الذي يقول :
رق الزجاج وراقت الخمر فتشابها ، وتشاكل الأمر
فكأنما خمر ولا قدح وكأنما قدح ولا خمر
وهكذا تستمر التجربة الصوفية لحافظ في مجموعته هذه متماهية مع الموروث الصوفي البغدادي الثر الذي يعبر عن نفسه بين السطور ، حاملا التقاطات مهمة ظلت عالقة في الذاكرة التاريخية كمقولة الحلاج الشهيرة (ما تحت الجبة إلا الله وأنا) ، حيث يقول حافظ في المقطع رقم 119 :
لغات شتى ، أديان شتى ، مهن وشكول
كلٌ ، وإن اختلفت هذي الألوان ،
يحمل تحت الجلد خسارته
ــ فهو من خلال نسق كلاسيكي يعبر عن شعريته باستخدام المبالغة ، فيجعل من الجلد بديلا للجبة ، كما يجعل من خسارته بديلا لشعور الحلاج بالربح والتفوق (قيميا) ، وربما أوغل أكثر ليقارن بين تصوفين ، وزمنين ، ونتيجتين متناقضتين ، من خلال كلمة (الخسارة) التي تتكرر عنده بنصها مرة ، وبمرادفاتها الشعورية مرات ، وتلك مقاربة فكرية ذات دلالة غاية في الأهمية ، يعيش الشاعر من خلالها الصراع الذي عاشه أسلافه في المدينة ذاتها ، وصلبوا من أجله ، ذلك الصلب الذي يعيشه هو خسارة أو انكسار أو خيبة ..
تميز بناء النصوص في مجموعة (مخاطبات الدرويش البغدادي) بالسلاسة ، وبساطة المفردة وعمقها ، أما الهرم الصوري فقد أتى غالبا عن طريق السرد ، فأكثر النصوص كانت مونولوجات داخلية للراوي العليم يكاد الإيقاع فيها يكون مهموسا ، وقريبا من الجملة النثرية ، وكأن بالشاعر توقا للإنفلات من قيد العروض ، انفلاتا متساوقا مع الحرية الروحية التي يمنحها له الوجد الصوفي ، وهو يرى في نفسه وصيا على إرث أدبي خلفه الآلاف من شهداء الوجد الصوفي الذين رفعوا راية المحبة والعزلة بعيدا عن واقع مترد ..
أما المكان في هذه المخاطبات ، فكان مؤثثا بالكؤوس ، ومزدحما بأناس بلا ملامح ، حيث يسهب الشاعر في ذكر مهنهم التي تمنح المتلقي حرية تصورهم وفق وجودهم في مجاميع بشرية تشكل مجتمعا مصغرا يراه الشاعر في محطات حواراته الداخلية ، ولكنه في العموم مكان يحمل مشتركات الأماكن التي امتلأت بها حكايات التاريخ الشفاهي الأسطوري لعاصمة السندباد بغداد ، أكثر منها عاصمة لخلافة أو امبراطورية ..
أما المرأة في هذه المخاطبات ، فلم تنل من الغزل إلا ما يسمح به بوح درويش عابر ، يمر بها كأداة من الأدوات المكملة للحوار ، فقد كان التصوف ذكوريا في هذه المجموعة ، على الرغم من أن موروث التصوف حافل بنساء كن أعمدة في صرح التصوف البغدادي ، ولا يؤخذ هذا على الشاعر إلا بقدر ما يؤخذ على كل التيار الصوفي المعاصر الذي تراجع فيه حضور المرأة ، كما تراجع حضورها في النص ، فهو يقول في المقطع 101 من مخاطباته :
سيدتي كانت صدفه
ورأيتك . كانت صدفه
وجلست بقربك ، كانت صدفه
وثملت بخمرتك العذبةِ ،
كانت صدفه
وأنا منذ ثملت بذاك اليوم الغائم
حتى الساعة سكرانُ ولا أدري،
فإذا استيقظت ، وهذا ما لا يعقل ،
قولي صدفه !
ــ فهي امرأة الصدفة التي تأتي مع الغيم والثمالة وغياب اليقظة ، وتمنح أنوثتها (خمرتها) صدفة ، أو المرأة المهجورة التي سرعان ما تصبح من الماضي في نهاية النص عند انتهاء مهمتها في إدارة الحوار الداخلي للرجل ، كما يقول الشاعر في المقطع رقم 100:
يا أنت ، قل لي أيّةُ الأخبار
وأيّما لقاءٍ ، أيّما هذا الحديث السار
نحن نراك توقد الشموع والأنوار
فأي حفلٍ أنت في أفراحه ؟
يا سادتي ، حبيبي
كان هنا وباحَ بالأسرار
يخطو الشاعر ياسين طه حافظ في مجموعته هذه ، خطى واسعة في محاولات التجريب الكثيرة التي خاضها في مغامرة جمالية امتدت على مدى 35 مؤلفا في الشعر والترجمة ، من خلال خوض غمار التجديد في بناء النص ، وتكثيف الشعرية ، ومحاكاة المعطى الجمالي الانساني المعاصر ، من منطلق الموروث البغدادي الموغل في القدم والجمال ، فهو يحاول الإمساك بأكثر من موشور ليخلق تكوينا بديعا من طيف شعري أخاذ ، وآخر بديل يحول فيه البوح الداخلي تجاه الواقع ، الى أغنية تضرب على وتر المشاعر أكثر مما تضرب على دف الدرويش ..

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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