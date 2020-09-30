6 أندية تتبارى بكرة القدم وسط حضور جماهيري كبير

ضمن المهرجان النسوي الأول

بغداد ـ وداد إبراهيم:

اقامت الفرق النسوية لكرة القدم مباريات بين اندية عدة منها «نادي بلادي والقوة الجوية والصحة وبابل والصليخ والسلام»على ملعب «احباب النعمان» الذي توسط منطقة الاعظمية ضمن من فعاليات المهرجان الرياضي النسوي الأول، وللمدة من 27/9 ولغاية الأول من تشرين اول المقبل، وقد احتشد جمهور غفير من أهالي الاعظمية ومن محبي كرة القدم النسوية، وتعامل مع المباراة بمحبة وتشجيع ما اثار حماس اللاعبات لتقديم الأفضل في كرنفال رياضي نسوي يقام لأول مرة في بغداد.

مباراة روح رياضية عالية

وقال الكابتن وليد خالد المشرف على استقبال الفرق وتنظيم المباراة: يقام هذا الكرنفال النسائي برعاية (منظمة الحرية للمرأة)، وتقرر ان يكون نشاطا سنويا للفرق النسوية من اجل دفع حركة الرياضة النسوية الى الامام وتشجيع الفرق لتقديم الأفضل وبث روح المنافسة، ولتعميق الروح الرياضية وتطوير مستوى الفرق. وقد قدمت الفرق مستوى جيد من الأداء، وهذا دليل على الالتزام والوعي الرياضي لدى اللاعبات، واهم ما شهده هذا المهرجان هو حضور لاعبات فريق (نادي النفط في كركوك) والانضمام الى الفرق التي تعاني من نقص في فرقها وهذا دليل على التعاون والروح الرياضية العالية لدى الفرق النسوية المشاركة واعطاء الصورة الرياضية التي تليق بالمرأة.

مدرب نادي «النفط في كركوك» هشام النعيمي قال: بذلنا جهد كبير من اجل المشاركة في هذا النشاط الرياضي الذي يعد الأول بالنسبة للفرق النسوية بعد انقطاع أكثر من ستة أشهر وقد أبدت لاعبات (نادي النفط) الحماس الكبير للتعاون، والمشاركة مع الفرق النسوية وسد الثغرات في الفرق، وما ان بدأت المباراة حتى صار التلاحم والتفاهم الرياضي والتواصل بين اللاعبات ما يدل على الروح الرياضية العالية التي تمتلكها الفرق النسوية.

دعوة وزارة الشباب للاهتمام بالفرق النسوية

اللاعبة طيبة سلام قالت: ما قدم اليوم هو بحق مهرجان رياضي ممتع حيث المنافسة والأداء العالي والجيد للفرق المشاركة، وهذا محط سعادة لنا نحن اللاعبات ان نجد التشجيع والمنافسة بعد توقف دام اكثر من 6 اشهر بسبب جائحة كورونا، واحب ان انتهز الفرصة وادعو وزارة الشباب للاهتمام بالرياضة النسوية بعد ان انخرطت الفتيات في العديد من النشاطات الرياضية وضمن النوادي الاهلية او الحكومية. علما اني دخلت عالم كرة القدم منذ طفولتي وحلمت ان أكون لاعبة رياضية عالمية واجتهدت لأصل الى ما اريد من مستوى رياضي جيد، وعلى الرغم من المصاعب التي اتعرض لها في الشارع من تلميحات وكلمات جارحة كوني رياضية الا ان هذا الواقع لم يغير رغبتي وهدفي للوصول الى ما اريد، وأصبحت لاعبة محترفة في نادي السلام.