  • الأربعاء , 16 سبتمبر 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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اتباع الديانة الزرادشتية يتعرضون الى تهديدات من متشددين

شؤون عراقية
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بعد اقامة معابد لهم بمحافظات الاقليم واعتناقها من قبل المئات

السليمانية – عباس اركوازي:
يواجه اتباع الديانة الزرادشتية تهديدات بالتصفية والقتل من قبل متشددين، بعد افتتاح معابد جديدة لهم بمحافظتي اربيل ودهوك بعد محافظة السليمانية.
واعتنق اكثر من خمسين شخصاً الديانة الزرادشتية، بعد افتاح معبد يسنا الاسبوع المنصرم، وفقا لممثل المعبد بمحافظة دهوك، الذي اكد ان الهدف من وراء افتتاح المعبد هو تعليم الثقافة والفلسفة الزاردشتية في منطقة بادينان.
وقال بروا ياسين وهو شاب من محافظة دهوك،انتمى مؤخرا الى الديانة الزرادشتية “الفكر الزرادشتي واسع وهو مرتبط في كثير من جوانبه بالطبيعة، والتعايش بين البشر، وانا ارى ثقافة واصالة الشعب الكردي في الافكار والمعتقدات الزرادشتية”.
بدوره اكد ممثل مجمع يسنا في دهوك هيلان جيا، ان الهدف من افتتاح المعبد لاحياء ثقافة وفلسفة الزرادشتية وخدمة خطاب زرادشت.
واشار الى ان اتباع الديانية الزرادشتية في دهوك تعرضوا الى العديد من التهديدات المباشرة وغير المباشرة، وخصوصا في مواقع التواصل الاجتماعي، واردف،”الا ان ذلك لن يثنينا عن معتقداتنا وايماننا بهذه الديانة”.
ويوجد في اقليم كردستان اكثر من 300 الف مواطن من اتباع الديانة الزرادشتية، وفقا لاوات حسام الدين مدير عام الاقليات الدينية في حكومة الاقليم، وان العشرات يزورون معابد الديانة الزرادشتية ي في مختلف محافظات الاقليم، لاعتناق الديانة الزرادشتية، في معرض بحثهم عن جذورهم الأصلية.
وتعد الديانة الزرادشتية وتعرف أحياناً ب”المجوسية” نسبة لمؤسسها زرادشت ديانة قديمة، وتعتبر أقدم الديانات التوحيدية المعروفة في العالم، تأسست منذ أكثر من 3500 عام.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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