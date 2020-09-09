نادي الدفاع المدني يفتتح مدرسته الكروية

تبدأ التدريبات اليوم

إعلام النادي:

افتتح عصر أول أمس الأثنين، نادي الدفاع المدني مدرسته الكروية في ملاعب النادي والتي تضم ٥٠ لاعبا من فئة ٢٠٠٢ الى ٢٠٠٨، حيث تضم فئات الاشبال والناشئين والشباب، وستكون التدريبات يوميا ابتداء من اليوم الاربعاء.

وقال رئيس النادي الدكتور عادل الحر : مشروع المدرسة تاخر بسبب الجائحة التي شلت حركة العالم اجمع والرياضية على وجه الخصوص التي لم يصدر فيه امر من خلية الازمة الا يوم امس التي وافقت فيه على اعادة النشاطات الرياضية مع تطبيق الوقاية، وسنطبق جميع تعليمات الوقاية ابتداء من اول وحدة تدريبية حافظا على سلامة الجميع.

واضاف الحر : سنكون داعمين لهولاء الفتية من اجل صقلهم بالشكل الصحيح ورفدهم الى النادي والمنتخبات الوطنية، وقد تم تجهيزهم بشكل كامل، وتحفيزهم على التدريبات اليومية من خلال تواجدنا معهم .

من جانبه قال مدرب المدرسة حازم موحي: المدرسة تضم مواهب عدة من جميع الفئات السنية التي يسمح لهم باللعب ضمن الاندية والمنتخبات الوطنية لكل فئات الاشبال والناشئين والشباب، حيث تضم مدرستنا ٥٠ لاعبا باشراف عام من قبل ادارة نادي الدفاع المدني ومشرف الفرق حسين مطر حسان وانا وزملائي المدربين حيدر كاظم شراد ووسام سلام علي نقوم بالاشراف على الامور الفنية للمدرسة، ونقدم شكرنا وتقديرنا الى الهيئة الادارية للنادي على تعاونهم معنا ودعمهم لنا وايضا وعدونا خيرا بالمستقبل، وسنكون عند حسن ظنهم في صقل هذه المواهب.

إلى ذلك، وضمن نشاطات النادي، قدم السيد رئيس الهيئة الادارية لنادي الدفاع المدني الدكتور عادل الحر لازم التميمي درع للسيد اللواء مدير عام الموارد البشرية في وزارة الداخلية عرفانا منه للجهود التي تبذل من قبل السيد اللواء في تقديم أعلى الخدمات لمنتسبي الوزارة وتذليل كافة الصعوبات التي تقف أمام منتسبي الوزارة. مشيرا إلى الجهود الصادقة والخيرة التي تبذل من قبل السيد اللواء في الإدارة الجديدة للرقي بواقع المديرية. ضمن منهاج مرسوم من قبل السيد وزير الداخلية المحترم.

هذا وانجزت الدائرة البدنية التابعة الى وزارة الشباب والرياضة، جدول تقويم الأندية لعام ٢٠١٨ والمصادق عليها من قبل وزير الشباب والرياضة، حيث احتل نادي الدفاع المدني المرتبة ١٤ من اصل ٣٧ لفئة (أ) بحسب التقرير الذي اعدته اللجنة المكلفة من قبل الدائرة البدنية في وزارة الشباب والرياضة، والمركز الثالث في الأندية المؤسساتية من اصل ٤٦ ناديا.

واوضح امين سر نادي الدفاع المدني، اكرم والي، قائلا : جهودنا لم تذهب سدى خلال العامين الماضيين، وما بذلناه من جهد كبير في تطوير نادينا، حيث حققنا رقما قياسيا في فترة وجيزة، وطموحنا ان نرتقي الى الأفضل خلال السنوات المقبلة، نعم حصلنا على الترتيب ١٤ في تقويم الأندية من اصل ٣٧ ناديا، وهذا يعني اننا صنفنا بحسب الدائرة البدنية في فئة (أ)، وبذلك أصبحنا امام مسؤولية اكبر في تطوير نادينا، بالرغم من اننا سابقا لم نشكل بجميع الفئات بسبب عدم المشاركات، وعدم امتلاكنا مقرا للنادي، وليست لدينا أية مشاركات، بينما اليوم الجميع يعلم ان الدفاع المدني من الاندية الحيوية في رياضتنا.

واضاف والي: السنوات الماضية كنا نقف في قاع الترتيب بالنسبة للفرق المؤسساتية، ولم يكن لدينا تصنيف أسوة بباقي الأندية، والأسباب كثيرة كما ذكرت البعض منها اعلاه ، لكننا اليوم نقف في المركز الثالث من اصل (٤٦) ناديا مؤسساتيا، وصنفنا في فئة (أ) ، وهذا كله جاء بالاجتهاد والمثابرة والعمل الدؤوب الذي نبذله انا وزملائي في الهيئة الإدارية للنادي، سيما وان اللجنة اطلعت على مقر نادينا وعدت تقريرا مفصلا عن جميع الامور المالية والإدارية والمشاركات التي تخص ألعاب النادي، وما حققناه خلال هذه الفترة، اذ كنا قاب قوسين او ادنى من التأهل الى الدوري الممتاز بعد خسارتنا في المباراة النهائية مع فريق اربيل، وايضا حصول الفريق النسوي على المركز الاول ببطولة اليد، فضلا عن باقي المشاركات للعاب الأخرى ، وجاءت النتائج كلها إيجابية ، فضلا عن حصولنا على شهادة التأسيس الدائمية من قبل الدئرة البدنية في وزارة الشباب والرياضة.