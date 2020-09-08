موانئنا تحظى بسمعة عالمية وملاكاتنا تواصل الليل بالنهار لإنجاح خططها في دعم اقتصاد الوطن

مديرعام الشركة العامة لموانئ العراق يتحدث للصباح الجديد:

البصرة _ سعدي السند :

أعلن مديرعام الشركة العامة لموانئ العراق ان موانئنا وبكل تخصصاتها المينائية والأدارية والهندسية والفنية تمضي وبشكل مدروس ودقيق للنهوض بمهامها وبالشكل المطلوب وان عملياتنا البحرية في موانئنا التي تصلها البواخر من عموم موانئ العالم مستمرة على وفق إجراءات وقائية صحية واحترازية متكاملة لإنجاز المهام الوظيفية الوطنية في إرساء وتفريغ وإقلاع البواخر لإستمرار تدفق البضائع المتنوعة بما فيها المواد الصحية والغذائية والأستيرادات الأخرى .

موانئنا تستقبل يوميا أنواع البواخر وبحمولات متنوعة

وقال مدير عام الشركة الدكتور المهندس فرحان محيسن الفرطوسي في حديث خصّ به الصباح الجديد ان موانئنا تستقبل يوميا أنواع البواخر وبحمولات متنوعة ومنها بواخر عملاقة مثل التي شهدت الموانئ استقبالها قبل أيام وهي الباخرة العملاقة MSC EVA التي رست على رصيفين في ميناء ام قصر الشمالي ويبلغ طولها 366 مترا وعرضها 51 مترا وتحمل نحو 2599 حاوية قادمة من ميناء الدمام السعودي وفور وصولها باشرت ملاكات التفريغ والشحن بعمليات المناولة وتفريغ البضاعة بسلام وامان .

وان رسو هذه الباخرة بحجمها العملاق للمرة الثالثة في الموانئ العراقية يعود الى زيادة اعماق الموانئ العراقية وهي حالة ايجابية تؤكد ان موانئنا تحظى بسمعة عالمية ضمن امكانياتها في جذب السفن حيث ان الموانئ العراقية من خلال ملاكاتها في المسح والحفر البحري تواصل اعمالها بحفر القنوات الملاحية وزيادة اعماقها لدخول البواخر ذات الغاطس باعماق اكبر مما كان في السابق.

استمرار وصول البواخر من العديد من موانئ العالم

وبيّن المدير العام ان موانئنا استقبلت خلال هذه الأيام عددا كبيرا من البواخر ومنها بواخر تجارية ذات حمولات متنوعة.

واشار المدير العام الى ان توجيهات وزير النقل الكابتن ناصر حسين الشبلي تؤكد على ضرورة العمل على تفريغ البواخر التجارية ذات الحمولات المتنوعة التي تقصد موانئ العراق بصورة مباشرة ويتم استقبال البواخر من قبل ملاكات الملاحة البحرية وبالتنسيق مع موانئنا واستقبلت الموانئ ست بواخر تجارية وتم تفريغ حمولتها باوقات قياسية .

فقد استقبلنا باخرة محملة ب 956 حاوية واخرى بحمولة 101 حاوية واخرى ب 27 حاوية ورابعة ب 94 حاوية واخرى بحولة 29 سيارة اضافة الى باخرة تحمل عجولا بعدد 14109 ، كما وصلتنا بواخر بحمولة(134) حاوية وباخرة بحمولة متنوعة تبلغ ( 238 ) طنا وأخرى محملة بحمولة 586 حاوية وأيضا أخرى بحمولة 37 سيارة مع باخرتين بحمولة 3100 طنا من السيراميك وأخرى ب 3600 طنا من السيراميك .

ومع هذا العمل المينائي اليومي لدينا الالتزام بتوفير كل المستلزمات المطلوبة لقدوم البواخر التي تأم موانئ العراق من إرساء واقلاع وأمن ودلالات بحرية وأعمال لوجستية للطواقم البحرية الأجنبية على الأرصفة ذلك من أجل زخم المناولة والسرعة في انجاز عمليات الشحن والتفريغ.

اضافة الى توفير مستلزمات الراحة واعمال لوجستية من خلال تجهيزها بالطاقة الكهربائية والماء والوقود والمواد الغذائية اضافة الى قدوم ومغادرة البواخر التي تكون برفقة الإدلاء البحريين الذين يقومون بالعمل المتميز بتوجيه وقيادة البواخر الاجنبية للدخول والخروج من الممرات الملاحية البحرية العراقية .

إنشاء ساحة الترحيب الكبرى الموحدة للاخراج الكمركي لموانئ أم قصر

واشار المدير العام لقد اعلن قبل أيام وزير النقل الكابتن ناصر حسين الشبلي مباشرة الشركة العامة لموانئ العراق بالعمل على إنشاء ساحة الترحيب الكبرى الموحدة للاخراج الكمركي لموانئ أم قصر بعد اقرار مجلس الوزراء بجلسته الماضية على المشروع.

واكد المدير العام أن المشروع سيوحد عملية الإخراج الكمركي في دوائر ام قصر الكمركية المتعددة بدائرة موحدة ذات نظام موحد ومدير واحد وإجراءات موحدة مما يجعل جميع الوحدات الادارية السابقة تعمل على وفق أنظمة النافذة الواحدة ، مشيرا انه سيتم الان أنشاء ساحة الترحيب وسيكون انجازها في القريب العاجل ليكون مخصصا فقط لاكمال معاملات التخليص الكمركي والتي تدمج الهيئات والمؤسسات الحكومية والدوائر الساندة العاملة في الموانئ عن عمل المينائين ،مما ستمنح الموانئ خصوصية مطلقة على الأرصفة بعد أن يتم اخلاؤها من جميع الدوائر والجهات ذات العلاقة ، لافتا الى ان ساحة الترحيب الكبرى خارج المينائين وضمن المسيج الأمني ( الحرم المينائي) والتي يتم إنشاؤها حاليا تقدر مساحتها بمليون ونصف المليون متر مربع .

وان هذا المشروع قدم كمسودة من قبل موانئ العراق الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء في عام 2018 وتم التعديل عليه وإرساله مرة آخرى في عام 2019 حيث كان لوزير النقل الكابتن ناصر الشبلي الأثر الواضح في متابعته شخصيا لدى الأمانة والتي تكللت بالموافقة عليه واقراره ،مضيفا أن موانئ العراق مستمرة بالتعاون والتنسيق بجميع المجالات مع الدوائر الساندة والعاملة داخل موانئ الشركة ضمن منهجها الدائم .

وسيتم استعمال إحدى برمجيات إدارة الموارد الإلكترونية ( ERP ) في المشروع والتي تحتوي على كل الوثائق المستخدمة من قبل الإدارات وموظفي الوزارات الأخرى للتتبع والوصول إلى البيانات وإمكانية استعمال البرامج في الإحصاء والتقييم وتثبيت مصادر المعلومات الإلكترونية ببرامج البيانات ( big data ) للارشفة والاحتفاظ بالنسخ الأصلية ،معربا عن شكره وتقديره وامتنانه لمجلس الوزراء والسيد وزير النقل على إقرار المشروع المهم والذي سيوفر الكثير من الوقت والجهد في انجاز كافة المعاملات الكمركية من خلال جعلها ساحة ترحيب موحدة للاخراج الكمركي لموانئ أم قصر .