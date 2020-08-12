موقع يكذب تقاضي جينيفر أنيستون 65 مليون دولار مقابل أسرار علاقتها ببراد بيت

الصباح الجديد-وكالات:

تمّ التداول مؤخراً بأخبار تتحدث عن تقاضي النجمة العالمية ​جينيفر أنيستون​ مبلغ 65 مليون دولار مقابل فضح أسرار علاقتها الغرامية بزوجها السابق النجم العالمي ​براد بيت​، إضافة لأسرار علاقة الأخير بطليقته النجمة العالمية ​أنجلينا جولي​، وأسرار عائلة أنيستون، سيما علاقتها بوالدتها.

هذا الخبر الذي نشرته صحيفة the National Enquirer مؤخرا، وكذبه موقع Gossip Cop، الذي أشار إلى أنه تواصل مع المتحدث بإسم أنيستون، والذي قال إنها لا تخطط لذلك وليس لديها نية لإخبار الجميع بالأسرار، لكنه لم يؤكد فيما اذا كان الامر يقع في باب الاحتمالات الواردة.

ومن ناحية أخرى، كانت إعترفت أنيستون في مقابلة لمجلة “هوليوود ريبورتر”، بأنها حاربت منذ زمن طويل لكي تراها صناعة الأفلام بطريقة مختلفة عن نمطية “الفتاة في شقة نيويورك ذات الجدران أرجوانية”.

النجمة البالغة 51 عاماً قالت :”لم أستطع أن أتخلص من “راشيل غرين” لم أستطع الهروب من “راشيل” في مسلسل “الأصدقاء” وأنا كنت دائماً أقول “أوقفوا عرض هذا المسلسل”(ضاحكة).