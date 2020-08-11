  • الثلاثاء , 11 أغسطس 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • ثقافة
  • موفق محمد يرى تمثاله ..

موفق محمد يرى تمثاله ..

ثقافة
التعليقات على موفق محمد يرى تمثاله .. مغلقة
4 views

    ريسان الخزعلي

لا حاجة َ ..

لا حاجة َ لك َ بعد َ الآن َ أن تسأل َ عن :

الخلود ِ

وعبدئيل َ

وسعدي الحلّي

وشط ِّ الحلّة .

لقد أصبحت َ حيّا ً مرّتين ../

حياتُك َ وقد رأيتها

وموتُك َ ..يُهديك َ نَصْباً يراك

فكم

أنت َ

طيّع ٌ

للحضور ..؟

ترى موتَك َ حيّا ً ..وحيّا ً يراك َ الموت ..!

فمَن دل َّ المقادير َ أن تلتقي ..،

في نُزهة ِ هذا النهار ..؟

وكيف َ انتصفت َ الطريق َ ..،

ترد ُّ الذاهبين َ إلى المقبرة ..؟

إنّك َ اليوم َ وحتى الساعة ِ ، تُجبرُنا ..،

وتُجبر ُ

الأولاد َ

والأحفاد َ

أن تكون َ الزيارة ُ نصفين ِ

فمَن يحتمل ُ القسمة َ على اثنين ِ ..،

غيرُك َ والنصب ..؟

لكنّك َ واحد ٌ حين َ تنشطر ُ العيون …

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة