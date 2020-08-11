خالد الجبوري رئيسا فخريا لنادي العربي

بغداد ـ الصباح الجديد:

سمت الهيئة الإدارية لنادي العربي الرياضي، السيد خالد أحمد صالح الجبوري، رئيسا فخريا للنادي، اعلن ذلك رئيس نادي العربي، عادل عنيد، مبينا ان الجبوري لاعب دولي سابق في رياضة التايكواندو حاصل على الحزام الاسود 2 دان دولي.

واوضح عنيد، انه عاصر الجبوري لاعبا في الفن القتالي بعد تمثيله لأندية ومشاركته في بطولات عدة، مؤكدا ان تسميته رئيسا فخريا للنادي يأتي عن قناعة لكونه شخصية بارزة قدمت الكثير بفضل ما شغله من مناصب رفيع، ويمكن ان يسهم في التطور الذي يتطلع إليه جميع منتسبي نادي العربي الذي يعد متنفسا للرياضيين لما يملكه من فرق رياضية في الألعاب التي حققت الكثير من النتائج البارزة وقدمت لاعبين إلى المنتخبات الوطنية ولكلا الجنسين.