  • الثلاثاء , 11 أغسطس 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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خالد الجبوري رئيسا فخريا لنادي العربي

رياضة
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بغداد ـ الصباح الجديد:

سمت الهيئة الإدارية لنادي العربي الرياضي، السيد خالد أحمد صالح الجبوري، رئيسا فخريا للنادي، اعلن ذلك رئيس نادي العربي، عادل عنيد، مبينا ان الجبوري لاعب دولي سابق في رياضة التايكواندو حاصل على الحزام الاسود 2 دان دولي.

واوضح عنيد، انه عاصر الجبوري لاعبا في الفن القتالي بعد تمثيله لأندية ومشاركته في بطولات عدة، مؤكدا ان تسميته رئيسا فخريا للنادي يأتي عن قناعة لكونه شخصية بارزة قدمت الكثير بفضل ما شغله من مناصب رفيع، ويمكن ان يسهم في التطور الذي يتطلع إليه جميع منتسبي نادي العربي الذي يعد متنفسا للرياضيين لما يملكه من فرق رياضية في الألعاب التي حققت الكثير من النتائج البارزة وقدمت لاعبين إلى المنتخبات الوطنية ولكلا الجنسين.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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