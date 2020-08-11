‏”التربية البدنية” تعضد برنامجها في يوم الشباب العالمي باشراك المنتديات ‏

“الشباب والرياضة” تطالب الاتحادات بمناهجها السنوية

إعلام الشباب والرياضة:‏

تواصل وزارة الشباب والرياضة استعداداتها لاحياء يوم الشباب العالمي في الـ12 من شهر آب الجاري، ‏من خلال اقامة البرامج والانشطة والمبادرات التي ستنفذ عبر المنصات الالكترونية جراء انتشار جائحة ‏كورونا‎.‎

وقال مدير عام دائرة التربية البدنية والرياضة احمد عودة، انه تنفيذا لتوجيهات وزير الشباب والرياضة ‏عدنان درجال بوجوب الاهتمام بالشباب، تم اعطاء هذه الشريحة الاهمية التي تتناسب مع يوم الشباب ‏العالمي كونهم يمثلون مستقبل العراق، كما تم الاتفاق في هيئة الرأي على اختيار شعار (شبابنا املنا في ‏التغيير ) ليكون شعاراً لعام 2020، مبينا ان الفعاليات الرياضية ستنطلق بالتنسيق مع مديريات الشباب ‏والرياضة ( الشعبة الرياضية ) يوم الأربعاء ١٢ / ٨ وستقام اغلب الفعاليات في منتديات الشباب كـ ‏خطوة اولى لإعادة الروح لتلك المنتديات ودعم استقطاب الشباب واحتضانهم‎.‎

واضاف عودة لـ(قسم الاعلام والاتصال الحكومي) ان الدائرة باشرت منذ وقت مبكر بتهيئة البرنامج ‏الاحتفالي الذي سيمتد لأيام عدة، إذ سيتم اقامة برنامج التسديد بمشاركة واسعة للشباب في مديريات ‏الشباب والرياضة في بغداد والمحافظات والمنتديات والفرق الشعبية، واقامة ندوة استقطاب وتنمية ‏الشباب مسؤولية الجميع، ويوم رياضي للشباب عبر الانترنيت، ومسابقة اجمل صورة رياضية، ‏واستعراض الزوارق التراثية في نهر دجلة بالتنسيق مع جمعية دجلة واتحاد التجذيف‎.‎

وبين ان الدائرة ستقيم دورة تدريبية بلغة التخاطب في الاشارة للصم والبكم، وبرنامج الكشافة والتوعية ‏الصحية، فضلا عن اجراء لقاءات مع عدد من الرياضيين بهدف توعية الشباب الى أهمية ممارسة النشاط ‏الرياضي والتطرق الى يوم الشباب العالمي‎.‎

إلى ذلك، رفعت وزارة الشباب والرياضة من وتيرة استعداداتها للاحتفاء بمناسبة يوم الشباب العالمي في ‏الـ12 من شهر آب الجاري، من خلال اقامة البرامج والانشطة والمبادرات التي ستنفذ عبر المنصات ‏الالكترونية جراء انتشار جائحة كورونا‎.‎

وقال مدير عام دائرة الدراسات وتطوير الملاكات القيادية والشبابية عبد الخالق خضر، انه تنفيذا ‏لتوجيهات وزير الشباب والرياضة عدنان درجال بوجوب الاهتمام بالقطاع الشبابي وايلاء مناسبة يوم ‏الشباب العالمي اهمية كونها تمثل حلقة الوصل مع هذه الشريحة التي تعد مستقبل العراق، لذا تم الاتفاق ‏في هيئة الرأي على اختيار شعار (شبابنا املنا بالتغيير) ليكون شعارا لعام 2020‏‎.‎

واضاف خضر، ان الدائرة خصصت 19 نشاطا قسم منها ضمن خطة 2020 فضلا عن المبادرات ليتم ‏تنظيمها مع الجهات الساندة بمناسبة يوم الشباب العالي، مبينا ان برنامج دائرة الدراسات وتطوير ‏الملاكات القيادية والشبابية يتضمن دورات في مهارات قادة المستقبل وصولا الى اتخاذ القرار السليم، ‏وتوظيف الرياضة في زيادة المناعة النفسية لمواجهة ازمة كورونا، والمنشطات الرياضية ومشروبات ‏الطاقة واثرها على الرياضيين والشباب في ظل جائحة كورونا، ودور الرياضة في مواجهة المخدرات، ‏ودور الرياضة في تنمية قيم المواطنة والسلم المجتمعي، وبحث عن دور الاعلام الرياضي في ظل جائحة ‏كورونا‎.‎

من جانب اخر، نظمت دائرة ثقافة وفنون الشباب – قسم السينما والمسرح في وزارة الشباب والرياضة ‏بالتعاون مع شركة رولة للفيلم والفنون الإبداعية، جلسة افتراضية الكترونية لتبادل الحوار بين ‏السينمائيين الشباب والحديث بشأن معوقات العمل السينمائي في العراق وآليات تجاوزها وبناء حوار ‏شبابي بشأن السينما من اجل ايجاد البدائل الإنتاجية بعيداً عن حركة المؤسسات المانحة والانتاج ‏التقليدي.

من جانب اخر، وجهت وزارة الشباب والرياضة، إعماماً الى كافة الاتحادات الرياضية لغرض تزويدها بالمناهج السنوية ليتسنى تقديم الدعم اللازم لها.

وقال مدير عام دائرة التربية البدنية والرياضة، احمد عودة زامل، انه تنفيذا لتوجيهات وزير الشباب والرياضة عدنان درجال بتسهيل مهمة مشاركة منتخباتنا العراقية في الاستحقاقات الخارجية، وجهت الدائرة اعماما الى الاتحادات الرياضية بوجوب تزويدها بالمناهج السنوية من الانشطة والبرامج والمشاركات الخارجية، ليتسنى لنا أخذ ما يلزم بشأنها.

وأضاف زامل ان الوزارة ستقدم الدعم اللازم للمنتخبات الوطنية المشاركة في الاستحقاقات الدولية المؤمل انطلاقها خلال المدة المقبلة، فيما شرعت بأعمال الصيانة في ملعبي المرحومين علي حسين وعلي كاظم لغرض استقبال تدريبات المنتخبات الوطنية والحكام.

واوضح ان الوزارة حرصت على إجراء اختبارات فحص ڤيروس كورونا للاعبين والمدربين والملاكات الادارية استعدادا لعودة الانشطة والفعاليات الرياضية بعد استحصال موافقة اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، وأن ثلاث دوائر تشترك في عملية الاختبارات، ما يعكس الجهد الكبير الذي تبذله الوزارة لخدمة قطاعي الشباب والرياضة، إذ تقوم دائرة شؤون الاقاليم والمحافظات بتهيئة قاعة الشعب المغلقة للألعاب الرياضية وتوفير المتطلبات والمستلزمات الضرورية، فيما تأخذ دائرة الطب الرياضي والعلاج الطبيعي على عاتقها التنسيق مع دائرة صحة بغداد الرصافة من أجل إجراء الفحوصات، اما دائرة التربية البدنية والرياضة فمسؤوليتها تبليغ الاتحادات والأندية والمنتخبات وتنظيم عملية حضورهم.