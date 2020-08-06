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محادثات تجارة في 15 أغسطس بين الولايات المتحدة والصين

منوعات
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الصباح الجديد ــ وكالات

أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال”، امس الاول الثلاثاء، نقلا عن مصادر، بأن الولايات المتحدة والصين اتفقتا على عقد محادثات رفيعة المستوى في 15 أغسطس بهدف تقييم التزام الصين فيما يتعلق باتفاق التجارة الثنائي الموقع في وقت سابق من 2020.

وذكرت الصحيفة، أن المحادثات سيشارك فيها الممثل التجاري الأميركي، روبرت لايتهايزر، ونائب رئيس الوزراء الصيني، ليو خه.

وأضافت أن المحادثات من المقرر أن تركز على اتفاق المرحلة الأولى، الذي يدعو الصين إلى الالتزام بزيادة الواردات الأميركية بقيمة 200 مليار دولار على مدار سنتين.

وبحسب “وول ستريت جورنال”، فإن من المقرر إجراء المحادثات عبر الدوائر التلفزيونية المغلقة.

وتأتي هذه المحادثات في حين تشهد العلاقات المتوترة أصلا، تدهورا بين البلدين على خلفية عدة ملفات، من التجارة إلى طريقة تعامل بكين مع وباء كوفيد-19، وصولا لسياساتها في هونغ كونغ وشينجيانغ وبحر الصين الجنوبي.

ففي الأشهر الماضية تبنت إدارة ترامب لهجة شديدة حيال الصين، متهمة إياها بالتستر على حجم تفشي فيروس كورونا المستجد منذ ظهوره في وسط البلاد نهاية العام 2019، إضافة إلى اتهامات لبكين بالتجسس، ما أدى إلى إغلاق القنصلية الصينية في هيوستن، وردت الصين بإغلاق القنصلية الأميركية في شينغدو.

وتواجهت الولايات المتحدة والصين على جبهات عدة مؤخرا، ومنعت شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي من دخول السوق الأميركية، وشنت واشنطن حملة عالمية لعزل الشركة بسبب مخاوف متعلقة بالأمن القومي.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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