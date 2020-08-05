  • الأربعاء , 5 أغسطس 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

رضوان الأسمر نجم The Voice يطلق أغنيته الأولى “سمحيلي”

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الصباح الجديد – وكالات

قام نجم “The Voice” في موسمه الخامس المغربي رضوان الأسمر، بطرح أغنية “سمحيلي” من كلمات وألحان مراد الأسمر، وتوزيع جان ماري رياشي، وإنتاج شركة “Platinum Records – بلاتينوم ريكوردز” وهي أول إصدار رسمي له بعد تألقه في البرنامج، حيث كان منافساً ضمن فريق الفنانة سميرة سعيد.

ويحمل الفنان المغربي رضوان الأسمر في سجله الفني العديد من الأغاني التي لقيت نجاحا كبيرا وحققت نسب مشاهدة مهمة تخطت منها حاجز الـ14 مليون مستمع عبر “يوتيوب”، من بينها أغنية “ناكر الإحسان”، و”قال جاني بعد يومين”، وأغنية “وقفت الساعة”، وغيرها من الأغاني.

وشركة “Platinum Records – بلاتينوم ريكوردز”، تابعة لمجموعة “Mbc”، التي تقدم خدمات الموسيقى والترفيه وتساهم في نشرها من خلال إنتاج وإدارة مشاريع لعدد كبير من النجوم.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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