ريم مصطفى تكشف حقيقة استعانتها بدوبلير

الصباح الجديد – وكالات

كشفت الفنانة ريم مصطفى في تصريحات خاصة لـ”لها” عن كواليس مشاهد الأكشن التي أدتها في مسلسل “شديد الخطورة” وحقيقة استعانتها بدوبلير في المشاهد الخطرة والإصابات التي تعرضت لها، وقالت إنها تشعر دائماً بالخوف عند خوضها أي تجربة جديدة، وهو ما حدث عندما تلقت سيناريو مسلسل «شديد الخطورة»، ومع بداية قراءة العمل قررت ان يكون بمثابة تحدٍّ ومغامرة تريد خوضها.

وأكدت أن لعبة الملاكمة التي كانت تمارسها أكسبتها لياقة بدنية عالية، إلا أنها مع بدء التصوير اكتشفت الفارق الشاسع بين مشاهد الأكشن والتدريبات العنيفة التي كانت تخوضها، وهو ما فوجئت به أثناء مرحلة التحضيرات والتدريبات البدنية، وأكدت أنها خضعت لتدريبات قاسية للغاية لكن لم تكن لفترة طويلة حيث بدأت التدريبات قبل التصوير بأسبوع واحد، وأكدت ريم أن مصطلح «الدوبلير» ليس موجوداً في قاموسها الشخصي، وقالت إنها عندما قدمت الفيلم التسجيلي «نقطة تلاقي» مع المخرج مروان حامد، اكتشفت أنه كان يضع في حسبانه الاستعانة بدوبلير، لا سيما أننا صعدنا جبل موسى ونزلنا منه في 12 ساعة، قائلة: “مروان اعتقد أننى لن أتمكن من أداء هذه المهمة، لكني قمت بها، وطالما أنني أمتلك القدرة على ذلك فلماذا أستعين بدوبلير؟، أما عن الإصابات فقد انزلقت قدمي وسقطت على ظهرى، كما أُصبت في ركبتي أثناء تصوير أحد المشاهد، واضطررت للخضوع لجلسات علاج طبيعى لأتمكن من استكمال التصوير.