المشروع الوطني للإنترنت يحمل وزارة الاتصالات مسؤولية تردي الخدمة

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكد المشروع الوطني للأنترنت في العراق، ان إدخال الكيبل الضوئي الى الخدمة، سينهي التردي الحاصل بخدمة الانترنت في البلاد.

وقال المتحدث الرسمي باسم المشروع مصطفى سعدون في تصريح صحفي، إن “استخدام طريقة (الواي فاي) و(الراوترات) لتوزيع الخدمة بين المناطق السكنية، هي طريقة قديمة، خاصة إن البلاد مازالت تستخدم الجيل الثالث الذي يبطئ خدمات سرعة الانترنت ما يجعل المستخدمين بحاجة الى الطرق الاسرع والاقوى أسوة بما معمول به في دول المنطقة والعالم”.

وأضاف، إن “استخدام الشبكة الضوئية وإدخال الكيبل الضوئي الى الخدمة في استخدام الانترنت بالمنازل، هما من أحدث الطرق التي تستخدم لتوفير خدمة تلائم حاجة المستخدم والكثافة والاقبال الكبير على الخدمة من دون تقطع بالخدمة اثناء الاستخدام”.

وبين سعدون ان “المشروع الوطني للانترنت الذي تبنته الشركة، منجز وهناك مخاطبات رسمية الى وزارة الاتصالات بخصوص المباشرة بإدخال المشروع حيز التنفيذ واتاحة خدماته للمستخدمين”، مرجعاً توقف إدخال ا لمشروع للخدمة، “لأسباب تتعلق بالوزارة ولا يوجد توضيح رسمي يوضح عدم استحصال الموافقات الرسمية منها لادخال المشروع للخدمة”.

وأشار الى أن “المشروع الوطني للانترنت سيقدم خدمات جيدة للمواطنين وبأسعار أقل مقارنة بنوعية وتعرفة الخدمات المتاحة عن طريق (الواي فاي) عبر (الراوترات)”، مفصحاً عن “نصب 2000 كابينة موزعة بين مناطق بغداد والمحافظات تعمل كل منها على تغطية 1800 الى 2000 منزل بالخدمات السريعة وبأسعار أقل”.