(سلامات..سلامات.. ريتك سلامات )دندنات ومواويل تقهر الوباء..

لم يكن نوعاً من اللقاح ولا وصفة طبية لكنه الشجن العراقي الأصيل الذي يلامس الروح وينفض غبار الألم عن قلوب رافقها الحزن منذ أن بدأت تنبض للحياة في بلد كتب عليه أن يعيش تحت وطأة حروب أنهكته ,وتسلط حكام لم يراعوا حقوق رعيتهم, مواويل وأغاني كانت لفترات متلاحقة ملاذا للعراقيين حتى في حالات الفرح النادرة التي تصادفهم ,الحان يغلب عليها طابع الحزن تحاكي أوجاعهم وتبكيهم فرحا تم توظيفها بما يخدم الأزمة الصحية الراهنة ,

محمد الخاطر الذي يعمل محللا تقنيا في أحدى مستشفيات العزل في البصرة كان ملاك الرحمة هناك جمع بين اختصاصه الطبي وموهبته الغنائية , لم يقتصر دوره على تقديم العلاج ومتابعه حالات المرضى بل كان يقدم جرعة من الأمل بصوته الشجي وألحانه العذبة التي يتردد صداها بين ممرات المستشفى وردهات العزل كان يختار من مقطوعاته الغنائية ما يناسب حالة كل مريض, فتارة تجده يغني لشاب انهار المستقبل أمامه وهوت أحلامه تحت جحيم الوباء, وتارة يغني لطفل لا يدرك ما يدور حوله سوى ما يشعر به من الم وضيق في النفس فيرقص معه حتى ينسيه أوجاعه, وتارة يغني لأم تركت أبنائها وهم بأمس الحاجة لها فيغنى لها (يا أمي يا أم الوفه) وهي أكثر مقطوعاته التي أثرت في النفوس وأدمعت العيون داخل وخارج العراق, أما تلك الفتاة العشرينه فكان لها نصيب هي الأخرى من أغانيه بمقطع قال فيه (كلي يحلو منين الله جابك) .

تعلم محمد فن التعامل مع المرضى بعد أن عاش تجربة الإصابة بالوباء وخاض صراعاً شرساً معه , فترة قاسية عرف من خلالها ما يحتاجه المريض وأدرك فيها أهمية العلاج النفسي لترويض المصابين لتقبل العلاج من خلال التقرب لهم بما يحبون وتهيئتهم نفسيا لتعزيز المناعة الذاتية التي تؤدي دورا مهما للقضاء على الفيروس خاصة وان التوصل لعقار يقضي على الفيروس ما يزال متعسرا حتى هذه اللحظة, رسالة ايجابية ولفتة مليئة بقيم النبل الإنسانية في زمن الموت, كسرت حاجز الرهبة والخوف من فكرة المكوث الطويل في المستشفى دون رؤية الأهل والأقرباء, مبادرة زرعت البسمة والأمل في نفوس المرضى كانت نتائجها الشفاء التام.وعن لسان محمد الخاطر نقول لكل المصابين (طيب عساك بخير وبصحة زينه).

صابرين الكاتب