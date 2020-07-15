الكاظمي يغير الاعضاء السابقين للمجلس التنسيقي العراقي ـ السعودي بآخرين من حكومته

جراء مستجدات الموقف

بغداد – الصباح الجديد:

وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتأليف المجلس التنسيقي الجديد (العراقي – السعودي) خلفا للمجلس السابق المؤلف من وزراء الحكومة المستقيلة.

وذكر بيان لامانة مجلس الوزراء ان المجلس سيكون برئاسة وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، وعضوية وزراء التخطيط، والنفط، والنقل، والزراعة، والثقافة، والصناعة والمعادن، والشباب والرياضة، والتعليم العالي والبحث العلمي، إضافة الى الأمين العام لمجلس الوزراء (المنسق الوطني للمجلس)، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس الهيئة الوطنية للإستثمار (مقرر المجلس)، والوكيل الأقدم لوزارة الخارجية، والأمين العام لوزارة الدفاع، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الإتحادية، ووكيل وزارة المالية، وسفير جمهورية العراق في المملكة العربية السعودية “.