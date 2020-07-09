لويس بونويل.. رائد السينما السوريالية

صورتان يقع بينهما الزمن الفكري والفني الهائل الذي جسد فيه المخرج الاسباني (لويس بونويل) رحلته السيريالية الفكرية والسينمائية احدى هاتين الصورتين بدأت مسيرته الفنية السينمائية، فيما كانت الثانية بمثابة الاعلان الاخير لنهاية هذه المسيرة. الاولى كانت لمشهد تشريح فظيع في بداية فيلمه الشهير (كلب اندلسي) عام ( 1929 ) حيث تمتد يد تحمل شفرة حلاقة وتقطع عينا بشرية، اما الصورة الثانية فكانت في نهاية فيلمه ( هذا الغرض الغماض للغربة ) عام ( 1977) وهو اخر افلامه وكانت يد امرأة تعالج بعناية تمزقا في قطعة قماش حريرية ملطخة بالدماء، وهي اخر لقطة صورها (بونويل) في حياته وبين جرح العين البشرية الفضيع والجرح المغلق تكمن تلك المرحلة الفنية والفكرية التي امتدت لخمسين عاما.

وصلت خلالها شهرة (بونويل) الفنية اوساط النقد الاوروبية بوصفه من كبار المخرجين، وكانوا يضعونه في مصاف كل من (ايزنشتاين) و (ستابلف) و (فلليني) ويصفونه بغزارة الانتاج، حيث اخرج اثنين وعشرين فيلما في الخمسين عاما التي قضاها في العمل السينمائي. ويعده الناقدان ( بولين كايل و بنيولب هيليان ) هتشكوك السيريالية.

لقد رأى (بونويل) في السريالية حركة ثورية وشعرية واخلاقية ويقول: (كنا جمعيا نساند مفهوما معينا للثورة، وبرغم ان السرياليين لا يعدون انفسهم ارهابيين الا انهم كانوا يحاربون باصرار مجتمعا يحتقرونه. لم تكن البنادق هي السلاح الرئيسي بالطبع دائما كانت التعرية، والتعرية عاملا قويا في عملية الاكتشاف فهي تستطيع ان تفضح الجرائم الاجتماعية مثل استغلال الانسان لاخيه الانسان والامبريالية والاستعمار وكل الدعائم السرية والكريهة للنظام الذي ينبغي تدميره) ويضيف: ( ان الغاية من السريالية لم تكن خلق حركة ادبية او فنية او حتى فلسفية، وانما كانت غايتها تفجير النظام الاجتماعي ككل وتغيير الحياة ذاتها) لذلك لم يكن اتجاه (بونويل) الى الحركة السريالية ناتجا عن اسباب ثورية او نفسية حسب، وانما جذبته الجوانب الاخلاقية للحركة، ولقد سعى (بونويل) الى نقل هذا الاتجاه الى العمل الفني السينمائي في فيلم (كلب اندلسي) الذي لا يوجد فيه لا كلب ولا اندلسي والذي سعىفيه كل من (بونويل ) و ( سلفادور دالي ) الى صدمة المجتمع وتعريته، فهو هجوم على النقاد وهجوم على البرجوازية على الرغمن من ان والدة بونويل البرجوزية هي التي مولت الفيلم.

كان الفيلم يهدف الى ان ينقل للمشاهد بعضا من المعتقدات الاساسية من الحركة السريالية، ومنها القوة الهائلة للرغبة. يقول (بونويل) ( التزمنا انا ودالي بقاعدة ثابتة في اثناء الانتاج وهي اننا لن نقبل اية افكار او صور يمكنها ان تثير تفسيرا عقلانيا والا نقدم تلك الصورة التي فاجأتنا دون ان نحاول تقديم الاسباب ) ولم يستخدم (بونويل) الاساليب التقنية مثل العدسات التي تشوه الصورة وتعديل البؤرة والصورة المكبرة لكي يعطي انطباعا بالحلم، بل كان يستخدم الصدمة التي تسببها غرابة الصورة ذاتها للوصول الى الشعور بالالم والهلوسة.

كانت الطريقة السريالية تعتمد على التناقض الموجود داخل الصورة الواقعية نفسها ومع ذلك كانت افلامه لمن يلاحظها تحليليا دائما قصيرة تقوم على بنية درامية عامة، كما لو كانت المصادفة قد اسهمت في تنظيم العمل البنائي فيها. كانت فكرة فيلم (كلب اندلسي) قد تولدت لدى (دالي) بعد حلم رآه عن النمل ليخرجه (بونويل) في فترة قصيرة ومعجزة في هذا الفيلم فقال (بونويل) كل ما سيقوله بعد ذلك طوال حياته السينمائية حتى ساد رأي، بعد ان اطلق بونويل هذه الدفعة البركانية الممتلئة بالثورة والجنون انه سيجد نفسه مجبرا على ان يلتزم الصمت لكنه استمر في العمل السينمائي السريالي بالاشتراك دائما مع (سلفادور دالي). لكن بعد ذلك قل تعاونه مع (دالي) عندما اتجه الاخير الى الرسم فقرر (بونويل) العودة الى اسبانيا لينخرط مع الثوار في الحرب الاهلية الاسبانية. ولكن هذه لم تكن النهاية، ففي عام (1950) يظهر فجأة في مهرجان « كان « ليلقى هناك قنبلة تفجرت بعنف وضجة تشبه الضجة التي اثارها قبل اثنتي عشر عاما فيلمه الشيق « كلب اندلسي» هذه القنبلة هي فيلم مكسيكي اسمه « لوس اولفيداروس» او « رحمة بهم « ليعود به الى السريالية الاولى ذاتها، التي وصلت اليها افلامه السابقة وليعلن للجميع ان النبتة السحرية الصغيرة قد اضحت شجرة سامقة وليستمر في ابداعه الفني ليملأ عالم السينما افلاما رائعة وليحصد العديد من الجوائز السينمائية فقد حصل على جائزة افضل اخراج عن فيلمه « المنيسيون « كان 1951 وجائزة النقاد كافضل فيلم طليعي مهرجان كان 1952 عن فيلمه صعودا للسماء وجائزة مهرجان كان الكبرى 1959 عن فيلمه « نازاريين « وجائزة جماعة كتاب السينما (مهرجان كان 1962) والاسد الفضي عن فيلمه (سهبان المعمودي) مهرجان فينيسيا 1967 والذي اثار ضجة واسعة في الاوساط الفنية لجرأة الطرح ليعود ويحصل على اوسكار افضل فيلم اجنبي عن فيمله « سحر البرجوازية الخفي « 1972، ولينهي حياته السينمائية بلقطة اخيرة ليد امرأة تروف بعناية قطعة قماش ملطخة بالدماء معلنا انهاء حياته الاخراجية السينمائية في فيلم « هذا الشيء الغامض للرغبة» ليبقى حيا في ذاكرة السينما العالمية وذاكرة السريالية الفكرية والفنية.

ولد بونيول في قرية كلندا في مقاطعة تيرويل سنة 1900, امضى فترة من شبابه بين 1917-1925 في مدريد حيث كانت الحركة الادبية والثقافية والسياسية ناشئة فاجتذبه الجو وحدد له خيارات حياته، وهناك تفتح على المذاهب السياسية وعايش عن قرب الصراع بين الحكم الديكتاتوري والحركة العمالية والنقابية والفوضوية الآخذة بالنمو، مع ولادة الحزب الشيوعي الأسباني وهناك أيضاً تعرف على جيل الكتاب العظام امثال انطونيو ماتشادو وخوان رامون خيمينيث.

كان من بين صداقات بونويل في المدينة الجامعية ثلاثة اشخاص أصبح لديهم تأثير واسع في الإبداع العالمي وهم رفائيل ألبيرتي, غارثيا لوركا وسلفادور دالي، حيث توطدت صداقتهم وطبع كل منهم الآخر بميسمه. هذه التناقضات اللانهائية التي نسجت شخصية بونويل وصنعت حياته، هي بالتحديد ما يفسر اليوم الموقع المميز الذي يشغله في الثقافة الإسبانية. فإذا كانت الظاهرة الأكثر أهمية على الإطلاق في مجمل تاريخ الفن الإسباني، بلا شك هي لقاء «لوركا» و»بونويل» و»دالي» و»البرتي» في «مدينة الطلبة» – وما أكثر الأعمال والمقالات التي تظهر كل عام لدراسة وتحليل هذا اللقاء التاريخي. في 1921، وهي سنة معركة أنوال، تعرف في المدينة الجامعية على أخو عبد الكريم الخطابي، مقاوم الاستعمار الفرنسي الإسباني للمغرب. بعدها جاءت رحلته الأهم، ففي عام 1925 شد بونويل رحاله إلى باريس التي كان لها أكبر تأثير عليه، حيث تمكن من العمل مع المخرج الشهير جان ايبشتاين.