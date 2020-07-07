عضو بخلية الأزمة النيابية: يرجح التعايش مع كورونا ورفع الحظر نهائياً

بغداد – الصباح الجديد

أرجع عضو خلية الأزمة النيابية غايب العميري امس الاثنين ارتفاع إصابات فايروس كورونا في البلاد إلى سببين أحدهما “استخفاف” البعض بالتعليمات الصحية، فيما بين أن حظر التجوال سيُرفع بشكل نهائي في حال تم التعايش مع الفايروس.

وبحسب آخر إحصائية أصدرتها وزارة الصحة اول امس، يبلغ إجمالي الإصابات بفايروس كورونا في العراق: 60479، ومجموع حالات الشفاء: 33017، ومجموع الوفيات: 2473.

وقال العميري في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، إنه “في حال تم التعايش مع فايروس كورونا سيتم رفع الحظر نهائياً”، مضيفا أننا “لم نصل الى مرحلة التعايش مع كورونا، حيث مازالت الحكومة ملتزمة بتطبيق إجراءات الحظر الجزئي”.

وتابع، أن “زيادة أعداد الإصابات سببها استخفاف بعض المواطنين ازاء تطبيق التعليمات الصحية، فضلاً عن عدم فرض إجراءات صارمة وعقوبات مشددة للمخالفين”، معتبراً أن “الحظر الكلي والجزئي غير كافٍ مالم يتم منع التجمعات والالتزام بتعليمات وزارة الصحة وخلية الأزمة”.