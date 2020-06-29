عبد الله يطمئن على صحة اللاعبين المصابين من ابناء الطاولة العراقية

بغداد ـ محمد الحسني

تفقد سعادة الامين العام للاتحاد العربي لكرة الطاولة محمد عبدالله ، الحالة الصحية لمدرب المنتخب العراقي الكابتن عقيل جبار واللاعبة مينا حسن جراء اصابتهم بجائحة كورونا واستفسر منهم عن الوضع الصحي.

وجمع اتصال هاتفي بين سعادة محمد صالح والكابتن عقيل جبار واكد ان الوضع الصحي مستقر بشكل نسبي وهو في طور التماثل للشفاء إن شاء الله اما بخصوص للاعبه مينا التي انتصرت على الفايروس بعد اجراء الفحوصات الطبية من قبل الكادر الطبي واجرا لها المسحة الثانية والتي كانت نتيجتها سالبة.

وقام سعادة محمد عبدلله بنقل تحيات سعادة رئيس الاتحاد العربي خليل بن احمد المهندي و أسرة الطاولة العربية الذي ينتظرون ثماثلهم للشفاء التام وانتصارهم على الفايروس وعودتهم الى عوائلهم الكريمة ، كما أكد ان مجلس ادارة اتحاد العربي جاهزا لتقديم كافة انواع الدعم لابناء اللعبة سواء في العراق او في جميع دول الوطن العربي الشقيق.

* الناطق الإعلامي لاتحاد الطاولة