علي كاظم: لن أفرط في فرصتي مع المنتخب الوطني

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكد علي كاظم، حارس مرمى نادي نفط الوسط، أنه لن يفرط في فرصة التواجد بالقائمة النهائية للمنتخب، بعد أن تمت دعوته في القائمة الأولية. وقال كاظم في تصريحات صحفية: “سعيد جدا بالدعوة الأولية للمنتخب، فهذا شرف كبير وحلم لجميع اللاعبين، وأسعى لإثبات الذات من خلال هذه الدعوة“. وأوضح أنه جاهز للتدريبات، بعدما حافظ على جاهزيته البدنية طوال أيام الحظر الصحي. وأكد أن المباريات المتبقية للمنتخب الوطني في التصفيات المزدوجة مهمة وحاسمة جدا، مشددا على أن الجميع عازم على قطع بطاقة المرور للمرحلة النهائية من التصفيات، والمنافسة على إحدى بطاقات القارة المؤهلة لكأس العالم.

يشار إلى أن علي كاظم تمت دعوته للمنتخب الوطني، بعد تألقه مع المنتخب الأولمبي في بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة.

وأعلن السلوفيني ستريشكو كاتانيتش المدير الفني للمنتخب العراقي، القائمة الأولية التي ستبدأ التحضير لاستكمال التصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.وحدد الاتحاد الآسيوي، المواعيد الجديدة للمباريات التي ستقام في تشرين أول وتشرين الثاني المقبلين.وضمت القائمة الأولية للمنتخب العراقي، 34 لاعبًا، للتجمع الذي سيبدأ في 14 حزيران الجاري.

وجاءت القائمة على النحو التالي: لحراسة المرمى: جلال حسن – محمد حميد – فهد طالب – علي كاظم – محمد صالح.وفي خط الدفاع: أحمد إبراهيم – علي فائز – سعد ناطق – ريبين سولاقا – ميثم جبار – مصطفى محمد جبر – علي عدنان – ضرغام إسماعيل – علاء مهاوي – فرانس ضياء بطرس – حسن رائد – مصطفى معن

اما الوسط: همام طارق – أمجد عطوان – بشار رسن – حسين علي – صفاء هادي – إبراهيم بايش – مازن فياض – محمد قاسم ماجد – محمد رضا – شريف عبد الكاظم – محمد مزهر، وفي خط الهجوم: علاء عبد الزهرة – مهند علي – أيمن حسين – علاء عباس – محمد داوود – محمد قاسم نصيف.