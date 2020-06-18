تخصيص ثلاث قاعات في المركز الوطني للموهبة الرياضية للحجر الصحي في أزمة كورونا

شؤون الاقاليم تستقبل مدير صحة الرصافة

شعبة الإعلام:

استقبل المدير العام لدائرة شؤون الاقاليم والمحافظات بوزارة الشباب والرياضة طالب الموسوي، المدير العام لدائرة صحة الرصافة رئيس خلية الازمة في العاصمة بغداد د. عبد الغني الساعدي ، والوفد المرافق له ، وجرى خلال اللقاء بحث وضع اللمسات الاخيرة من قبل الملاكات الهندسية في دائرة صحة الرصافة بالتعاون مع شعبة الأليات والخدمات والشعبة الهندسية والصيانة في الدائرة ، لغرض تأمين جميع المستلزمات اللوجستية الواجب توفرها في قاعات مجمع الدائرة بالمدينة الشبابية ، بهدف تحويلها الى مواقع للحجر الصحي للحالات متوسطة وخفيفة الشدة من مصابي فايروس كورونا .

المدير العام لدائرة شؤون الاقاليم والمحافظات جدد التأكيد على التزام الدائرة بتوجيهات وزير الشباب والرياضة الكابتن عدنان درجال بخصوص وضع المنشآت الرياضية العائدة للوزارة في خدمة القطاع الصحي في ظل الازمة الصحية الراهنة ، مشيرا الى ان المرحلة الاولى ستشهد تخصيص ٣ من القاعات الرياضية في مجمع الدائرة ، مبينا ان تلك القاعات هي مراكز رعاية الموهبة بألعاب التايكواندو و المصارعة و كرة اليد ، كما سيجري اضافة مستلزمات مثل خزانات الماء ذات السعات الكبيرة ، والخدمات الصحية لتلك القاعات لتوفير افضل الخدمات للمصابين والملاكات الطبية المشرفة عليهم .

من جانبه اشاد د. عبد الغني الساعدي بالتعاون الذي تبديه الوزارة والدائرة مع دائرة صحة الرصافة ، وتسهيل كل الاجراءات و التدابير الكفيلة بتوظيف المنشآت الرياضية والطبية في وزارة الشباب والرياضة لحجر اعداد من مصابي الفايروس ، لافتا الى ارتفاع مستوى الاجراءات الوقائية الصحية المتخذة في الدائرة ، ومشددا على اهمية تعاضد كل الجهود خاصة في هذه المرحلة التي تشهد ضراوة للفايروس وخاصة في اوساط الشباب .

من جانب اخر، يكثف قسم رعاية الموهبة الرياضية في بابل التابع لدائرة شؤون الاقاليم والمحافظات بوزارة الشباب والرياضة، انشطته المجتمعية بغية ترجمة توجيهات وزير الشباب والرياضة الكابتن عدنان درجال ومدير عام دائرة شؤون الاقاليم والمحافظات بضرورة تقديم كل اشكال الدعم والاسناد للقطاع الصحي لمساندته في حرب فايروس كورونا ، وخدمة للمجتمع البابلي وبالتعاون والتنسيق مع مركز التدريب الشعبي في المحافظة بعمل وتسليم ( ٢٥٠٠ ) كمامة الى المؤسسات الصحية في مركز المحافظة ، بالتنسيق مع دائرة صحة بابل ، كما نفذ القسم حملة توعوية بشأن فايروس كورونا رافقها حملة تعقيم وتعفير لبناية المركز.

وقام ايضا بتوزيع الكمامات الوقائية والمنشورات التوجيهية والتعليمات على المواطنين وسواق المركبات من قبل ملاكات المركز الادارية والفنية، بغية نشر ثقافة الوقاية وتعزيز السلوكيات الصحية في حياة المجتمع البابلي ، وفي السياق نفسه قدم الدكتور الصيدلاني( احمد كريم المشايخي ) محاضرة توعية عن الفايروس وماهيته وكيفية الوقاية منه ، على ملاكات القسم الادارية والفنية، بحضور مدير القسم د. احمد الحسناوي الذي اثنى خلال المحاضرة على الجهود المبذولة من دائرة الصحة في هذا المجال ، مؤكدا ان تكثيف جهود القسم في هذه الفترة قد نبعت من شعور مركز الموهبة الرياضية في بابل بالمسؤولية تجاه المجتمع المحلي وصحة مواطنيه.