كيف تنظف محفظتك ونقودك للوقاية من كورونا؟

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كشفت دراسة حديثة أن العملات النقدية والمعدنية تحمل كمية من الجراثيم تفوق المراحيض، ومع انتشار فيروس كورونا، بات من الضروري تنظيف المحافظ والأموال للوقاية منه.

ويتم تناقل العملات بين عدد كبير من البشر، مما يزيد من احتمال نقلها للعدوى بالأمراض السارية، كما تشير الأبحاث إلى أن الجراثيم والفيروسات يمكن أن تعيش على العملات لمدة تصل إلى 17 يوم، لذلك ينصح بتنظيفها بانتظام.

ولحسن الحظ يتم تصميم العديد من العلات الورقية الحديثة من مواد بلاستيكية، مما يجعل تنظيفها أكثر سهولة من العملات القديمة المصنوعة من الورق.

وقال خبير من شركة Dr Beckmann لصحيفة إكسبريس البريطانية “خلال الأزمة الحالية من الضروري أن نتأكد من نظافة كل شيء حولنا، ونستمر في تنظيف العناصر التي نغفل عنها، والمحافظ هي من الأدوات التي يتجاهل الكثيرون تنظيفها”.

وأضاف الخبير “تأكد من خلط محلول من الماء الدافئ والصابون، ثم نقع قطعة قماش في المحلول، واستعمالها لتنظيف المحفظة والعملات النقدية”.

ويوصى الخبير باستعمال قطعة قماش من الألياف الدقيقة لأنها ليست كاشطة، ولن تترك أية خدوش على أي من أدواتك.

وتابع الخبير “استعمل القطعة القماشية المبلولة لمسح السطح الخارجي للعنصر المراد تنظيفه، مع التأكد من مسح كل شبر وزاوية، واستعمل نفس الطريقة عند تنظيف بطاقات الائتمان الخاصة بك، ولكن تأكد من أن قطعة القماش مبللة قليلاً”.

ويمكنك أيضاً مسح بطاقتك الائتمانية باستعمال مناديل معقمة لتقليل البكتيريا والجراثيم التي قد تكمن على سطحها.

وينصح الخبير أيضاً بمسح أوراقك النقدية الورقية باستعمال مناديل مطهرة، ولكن تأكد من عدم بلّها في أثناء عملية التنظيف، والشيء نفسه ينطبق على بطاقة الائتمان وبطاقات الدفع الأخرى، فجعل المحارم مبلولة بنحو كبير يمكن أن يتلف الشريحة الإلكترونية في هذه البطاقات.

وحتى إذا لم تبدو النقود متسخة، فيمكنها حمل آلاف الجسيمات والأوساخ، لذلك يوصي الخبير باستخدام محلول سائل مطهر عندما يتعلق الأمر بتنظيف العملات المعدنية. ويمكنك صنع مثل هذا المحلول في المنزل، باستعمال الماء المقطر والصابون ولكن تأكد من نظافة الماء قبل كل شيء.

ويجب أن تنظف محفظتك مرة واحدة في الأسبوع تقريباً، ولكن تأكد من غسل يديك بمحلول يحتوي على الكحول بعد عمليات التنظيف، بحسب صحيفة إكسبريس.