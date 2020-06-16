منتجع في اميركا يوفر مزرعة خاصة للحجر الصحي

الصباح الجديد-وكالات:

قدمت ولاية وايومنغ الأميركية التي تشتهر بكثافة سكانية قليلة تبلغ ستة أشخاص لكل ميل مربع، مكانا فاخرا لقضاء الصيف في مكان يطبق أهم شروط العزل من “كوفيد 19″، ألا وهو التباعد الاجتماعي.

وبحسب شبكة “سي إن إن” الأميركية، لم تكن وايومنغ التي تشتهر بأنها ولاية رعاة البقر، الأكثر جاذبية كوجهة للعطلة كما هو الحال الآن، بسبب عدم وجود مؤشرات على التخلي عن قاعدة التباعد الاجتماعي بينما يقترب موسم الصيف.

وأشارت الشبكة إلى أن الولاية بها منتجع واحد يوفر لزواره مزرعة خاصة يمكن أن تصبح مكانا للحجر الصحي تتوفر فيه رفاهية كبيرة.

وأضافت أن Magee Homestead الواقعة في ساراتوغا ذات المناظر الخلابة والنائية، تقدم مجموعة مكونة من تسعة كبائن راقية لأولئك المحظوظين الذين يمكنهم تحمل سعر باهظ، علما أن تكلفة الإقامة لليلة واحدة تبلغ 25 ألف دولار، وتبلغ تكلفة الإقامة لأسبوع 175 ألف دولار.

وبينت أن وسائل الراحة التي يحصل عليها الضيوف وفيرة بشكل غير متوقع، حيث يتم تضمين الغرف والوجبات ومعظم الأنشطة في السعر الليلي.

وأوضحت أن المنتجع محاط بـ30 ألف فدان من البراري والجبال والأنهار، ويمكن ركوب الخيل وكذلك العربات الصغيرة فيها، وتلك الكبائن تشبه المنازل الصغيرة حيث تحتوي على ثلاثة غرف نوم ومطبخ كامل.