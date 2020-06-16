مسابقة إكسبوجر تختتم رحلتها بأكثر من 7.800 مشاركة

الصباح الجديد-وكالات:

أعلن المهرجان الدولي للتصوير الفوتوغرافي إكسبوجر أن عدد المشاركات المتقدمة للمنافسة على مسابقة #صور_من_المنزل الأسبوعية التي اختتمتها مؤخراً، وصل إلى 7.803 مشاركة من 83 دولة من شتى أنحاء العالم.

وتولت لجنة تحكيم مستقلة تقييم المشاركات كل أسبوع بناءً على نظام النقاط الخمس، واختيار الفائزين على وفق معايير أساسية تتضمن التكوين، والجودة التقنية، والإضاءة، ومستوى التمييز والإبداع، حيث توجت المسابقة 12 فائزاً على مدى ستة أسابيع ومنحتهم جوائز نقدية وصلت قيمتها إلى 10،500 دولار أميركي وحصل الفائز بالمركز الأول على 1000 دولار أميركي، فيما بلغ قدر جائزة المركز الثاني 750 دولاراً.

وتعتبر مسابقة #صور_من_المنزل التي أطلقها المهرجان الدولي للتصوير الفوتوغرافي (إكسبوجر)، منصةً مبتكرةً تفتح الباب واسعاً أمام جميع محبي التصوير لاستثمار وقتهم خلال فترة الحجر المنزلي في تنمية مهاراتهم بمجال التصوير الفوتوغرافي، من خلال المشاركة فيها مجاناً وبطريقة سهلة، حيث حظيت بمشاركة واسعة من مدن صغيرة ونائية في شتى بلدان العالم مثل ميانمار، وجزيرة برمودا وبراري البيرو في أمريكا الجنوبية، ومقدونيا اضافة الى اميركا والمملكة المتحدة، وكندا، وروسيا، وتركيا، وماليزيا، والصين، وفلسطين، وألمانيا، والبرتغال، واليمن، وإيطاليا، واليونان، ورومانيا، وهولندا، والبرازيل، ولاتفيا، وتنزانيا، وأفغانستان، والهند، وبولندا، وكينيا والإمارات العربية المتحدة.