جوني ديب يغني لبوب ديلان من اجل جورج فلويد

الصباح الجديد-وكالات:

عبر النجم جوني ديب الضحية عن حزنه لمقتل جورج فلويد من خلال نشره مقطع فيديو عبر حسابه الخاص أحد مواقع التواصل الاجتماعي قام فيه بأداء أغنية ‘The Times They Are A-Changin’ الخاصة بالنجم بوب ديلان داخل منزله في ​لوس انجليس​ وتضمن شرحا مطوّلا بشأن رسالته المهمة وراء هذه الأغنية.

وأوضح جوني إلى أي مدى تنطبق هذه الأغنية على الوضع الحالي للبلد وحادثة مقتل جورج فلويد فقال: “بالنسبة لي تنطبق هذه الأغنية على اللحظة التي نحن فيها الآن، كما كانوا يعيشون في كل لحظة 1963، إذ ينطبق الآن أكثر من أي وقت مضى، خصوصاً بعد فيديو زميلنا البشري جورج فلويد الذي تعرّض للتعذيب الوحشي والخنق مباشرة حتى الموت”.

وفي النهاية طلب جوني من الملايين من معجبيه أن يأخذوا لحظة لتذكر البطل جورج فلويد، وأن ينظروا بأمل نحو التغييرات التي ستسببها وفاته المأساوية.

وكان الفنان العالمي أليس كوبر، تقدم بالتهنئة للنجم جوني ديب بعيد ميلاده الـ 57، عبر حسابه الرسمي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي فنشر صورة تجمعه بجوني وعلق عليها قائلًا: عيد ميلاد سعيد يا جوني.