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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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تعليق الرحلات الجوية المنتظمة مستمر حتى السبت المقبل

شؤون عراقية
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بغداد-الصباح الجديد 

اعلنت سلطة الطيران المدني امس الاحد، أن قرار تعليق الرحلات الجوية المنتظمة مستمر لغاية يوم السبت المقبل.

وأفاد مدير عام سلطة الطيران المدني العراقي، دريد يحيى جاسم، في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، بـ “استمرار منح الموافقات الرسمية للرحلات الاستثنائية الخاصة بإجلاء العراقيين العالقين في دول الخارج، استنــاداً إلى قرارات وتوصيات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمكافحة جائحة فيروس كورونا”.

وأضاف أن “قرار تعليق الرحلات الجوية المنتظمة مستمر لغاية يوم السبت المقبل الموافق 2020/6/20، ويشمل الرحلات الداخلية والخارجية باستثناء رحلات الطوارئ والإخلاء الطبي ورحلات الشحن الجوي والطائرات العابرة للاجواء العراقية والتي تستمر بشكل طبيعي في البلاد”.

وكان العراق قد علق تسيير الرحلات الجوية في 17 آذار الماضي، ضمن الإجراءات الاحترازية الرامية إلى احتواء تفشي فيروس كورونا.

وشملت الإجراءات أيضاً إغلاق الحدود البرية أمام تدفق الوافدين الأجانب وتعليق الدراسة وحظر التجمعات العامة بكافة أشكالها فضلاً عن حظر التجوال.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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