استقطاعات رواتب السجناء السياسيين والشهداء تُعاد مع راتب تموز المقبل.

بغداد-الصباح الجديد

أكدت هيئة التقاعد الوطنية امس الاحد، أن استقطاعات رواتب السجناء السياسيين والشهداء ستُعاد مع راتب شهر تموز المقبل.

وقالت الهيئة في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه امس: “ننوه إلى كافة أُسر الشهداء والسجناء السياسيين الذين تم استقطاع جزء من رواتبهم في شهر حزيران سيتم إرجاعها مع راتب شهر تموز 2020 القادم “.

وأضاف البيان “ولا يتطلب ذلك مراجعة مقر ديوان الهيئة وفروعها في المحافظات حفاظاً على متقاعدينا الكرام من جائحة كورونا”.

وكانت أكدت هيئة التقاعد، في وقت سابق إعادة 99% من المبالغ المستقطعة من رواتب المتقاعدين، مؤكدة أن المتبقي سيضاف إلى رواتب الشهر المقبل.

وذكر بيان للهيئة تلقت الصباح الجديد نسخة منه في الجمعة الماضي: ” استناداً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء أكملت هيئة التقاعد الوطنية بالتعاون مع المصارف وشركات الدفع الإلكتروني إعادة المبالغ المستقطعة بنسبة 99%؜ من المتقاعدين”.

وأضاف البيان “تبقى عدد قليل ستتم إعادة ما تم استقطاعهُ مع راتب الشهر المقبل آلياً على نظام الحاسبة الإلكترونية ولا يتطلب ذلك مراجعة المواطنين ديوان هيئة التقاعد الوطنية أو فروعها في المحافظات”.

ودعت الهيئة، المراجعين إلى “تحديث بيانات المتقاعد من خلال الهواتف الذكية لغرض تقليل المراجعة بسبب جائحة كورونا”.